"Dokázali jsme ze všeho dát branku, kdežto soupeř ze svých jasných šancí ani jednu. Takže poločas, který mohl skončit 4:4, skončil 3:0 pro nás. Hned na začátku druhého poločasu jsme dali čtvrtou branku a tím jsme zápas definitivně zlomili. Poté jsme utkání již dohráli v poklidném tempu. Mohli jsme alespoň prostřídat hráče, kteří se zatím do zápasů tolikrát nedostávali. Ten výsledek jim určitě pomohl a nám všem také. Především tři body jsou pro nás v této době opravdu důležité. Opět musím vyzdvihnout přístup, tentokrát i skvělou efektivitu. Branek z naší strany mohlo být ještě víc a jsem také rád, že jsme vzadu opět udrželi nulu,“ uvedl kouč vítězného týmu

Liberecká třetiligová rezervana konečně prolomil střelecké i výsledkové trápení. V 11. kole České fotbalové ligy smetla Pardubice B 4:0. Dvěma brankami se na tom podílel Gembický, po jedné přidali Valenta a Juzvak. Slovan vyhrál poprvé od 14. srpna, kdy jsme v rámci třetího kola porazili Bohemians. „Tak dnes to konečně bylo vítězství, a to poměrně dost vysoké. I když paradoxně musím říct, že první poločas byl z naší strany asi nejhorší v této sezoně," řekl Petr Myslivec, trenér FC Slovan Liberec B.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.