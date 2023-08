Přepeře v domácí třetiligové premiéře nespasily ani dva góly domácí posily Nikolase Daníčka, jenž zavítal do fotbalového klubu ze Semilska v létě z Jablonce. Zajímavé střetnutí 2. kola ČFL rozhodla pět minut před koncem povedená dělovka libereckého Jakuba Winklera: Přepeře - Liberec B 2:3.

Liberecká juniorka nestačila na Velvary, ale Přepeře porazila. Foto: fcslovanliberec.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Domácí přišla po úvodní výhře 3:2 v Hradci Králové podpořit proti další prvoligové rezervě parádní návštěva - 300 diváků. Druhého vítězství se však nedočkala, třebaže svěřenci Lukáše Jarolíma mohli ze zápasu vytěžit rozhodně více…

"Po úspěšném prvním kole jsme měli za cíl opakovat dobrý výkon a vyhrát další zápas. Od samého začátku jsme byli aktivní a drželi jsme si herní kontrolu. Naše snaha byla odměněna vedoucím gólem. Ve druhém poločase jsme si řekli, že budeme pokračovat v klidné hře a snažit se přidat další gól pro větší jistotu. Měli jsme dvě výborné příležitosti, ale soupeř nám vrátil úderem a dokázal zápas otočit. I přes to jsme se dokázali vrátit do hry a měli jsme možnost znovu se ujmout vedení. Bohužel, krátce před koncem jsme neuhlídali rychlý protiútok soupeře, který tečovanou střelou odskočil na 3:2. Ke konci zápasu jsme přepnuli na větší obrátky a usilovali o vyrovnání, bohužel se nám to nepodařilo a tím jsme ztratili tři body," řekl z domácího tábora Martin Janošík.

Přepeře půjdou do akce už opět ve středu, v rámci 1. kola českého poháru MOL Cupu se představí ve Velkých Hamrech.

Liberecká juniorka po domácí prohře 2:4 s celkem Velvar zabrala a slaví první tříbodový zisk v začínající sezoně. "Jsem rád, že kluci mohou slavit výhru. Za pracovitost a výkon si ji zaslouží. Ze začátku druhé půle jsme za stavu 1:0 pro domácí přežili několik tutových šancí soupeře, po obratu skóre jsme zbytečně okamžitě inkasovali. Díky ráně Winklera a zvládnutým posledním minutám každopádně slavíme tři body,“ hodnotil duel Jakub Harant, trenér hostů.

Do utkání se zapojil, v prvním startu za Slovan, také Georgie Meskhi. Odehrál 58 minut. "Jde o mladého hráče ročníku 2004, který prošel v mládeži pražskou Spartou a působil v Německu, Rusku a Gruzii. Je pro nás perspektivním hráčem, se kterým chceme pracovat. Přednosti má zejména v ofenzivních činnostech a práci s míčem. Tentokrát nastoupil na pozici křídla, plánujeme ho využívat také v roli středního záložníka,“ dodal liberecký kouč.

ČFL, 2. kolo:

Přepeře - Liberec B 2:3 (1:0)

Branky: 39. a 76. Daníček - 68. Kok, 75. Machotka, 85. Winkler. Rozhodčí: Kolátor – Baum, Krupka. ŽK: 17. Govaers, 33. Hadaščok. Diváků: 300.

Přepeře: R. Novák – Vlk, Tvaroha, Knejzlík, Janošík, Novák D. (83. Habr), Pavlata, Rozkovec (15. Filip), Bulíř, Daníček, Dočekal (62. Marijanovic).

Liberec B: Hasalík – Winkler, Horňáček, Govaers, Juzvak – Kop (58. Machotka), Hadaščok (76. Bartoš), Málek (87. Kuľha) – Meskhi (58. Kočka), Kok, Lupoměský (76. Šolc).