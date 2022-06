Hostující brankář Novák navíc ve druhém poločase chytil penaltu, kterou však arbitři nechali opakovat kvůli jeho předčasnému pohybu. "Bohužel jsme po jedné špatně vyhodnocené situaci nabídli soupeři pokutový kop. Při něm náš brankář pokus domácího hráče zlikvidoval. Na upozornění pomezního rozhodčí, že se pohnul brzo, se však akce opakovala. Na druhý pokus už soupeř branku dal. Od té doby se soupeř uchýlil pouze k obraně, odkopával míče. My jsme se snažili útočit, ale se zhuštěnou obranou jsme si nedokázali poradit.“

Domácí se při nezáživném prvním poločase dostali před jeho koncem do vedení, hosté po hodině hry Polyákem srovnali, avšak v 68. minutě rozhodl Hapal z ústeckoorlické Jiskry ze zmiňované opakované penalty o tříbodovém zisku posledního celku tabulky.

"V první půli jsme neměli moc kvality směrem dopředu, vyhazovali jsme mnoho míčů. Nicméně soupeře jsme pořád ještě drželi na distanc. První poločas byl bez šancí na obou stranách. Do druhé půle jsme prostřídali a změnili rozestavení, což se nám vcelku vyplatilo. Takže jsme pak následně proměnili penaltový okamžik v 57. minutě. Pak jsme měli hned dvakrát další šanci Málkem, když jednou nastřelil hráče stojícího v brance. Měli jsme šance na to, abychom šli do vedení a zápas zvládli, ale bohužel," dodal kouč Slovanu B.

ČFL, skupina B, 30. kolo:

Ústí nad Orlicí - Liberec B 2:1 (1:0)

Branky: 41. Tichý, 68. Hapal – 57. Polyák. Rozhodčí: Doubrava – Nejedlo, Hamouz. ŽK: Langer, Anih - Polyák. Diváků: 155.

Ústí nad Orlicí: Šmíd – Koukola, Hapal (84. Vošlajer), Souček (90 + 1. Šafránek), Špatenka, Tichý (90 + 1. Mayer), Anih (84. Onije), Grygar, Langer, Lněnička, Petrjanos (62. Vácha).

Liberec B: Novák – Horňáček, Hudák, Kytka (62. Diame), Polyák, Šulc, Valenta (46. Málek), Vyčítal, Winkler, Yuzvak, Doumbia.