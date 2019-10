První poločas nakonec žádnou branku nepřinesl, ačkoliv šance k vidění byly. Tu největší spálil ve 32. minutě domácí Petr Putz.

„Potom, co jsme přežili v první půli soupeřovu brutalitu a zdržování, jsme si vytvořili jednu stoprocentní šanci, kterou jsme ale neproměnili. Zápy hrály to, co potřebovaly. Prezentovaly se dlouhými nákopy do pokutového území,“ shrnul úvodní dějství trenér Slovanu Petr Myslivec.

DVA GÓLY VE DRUHÉ PŮLI

Zkraje druhé pětačtyřicetiminutovky hosté inkasovali, když se prosadil Josef Eliáš. Poté sice zaváhal Duben, ale do dvoubrankového vedení poslal Zápy Lukáš Koutenský, jehož hlavička nakonec skončila v síti.

Snížit mohl Gembický, ale s jeho ránou z hranice vápna si brankář Soukup poradil. Víc se toho už nestalo, a tak Zápy uhájily domácí prostředí, v němž porazily rezervu Slovanu Liberec 2:0.

„Bohužel na začátku druhého poločasu po naší špatně zahrané standardní situaci skóroval soupeř, což určilo rámec zbytku utkání,“ litoval kouč Myslivec.

DOMA S BÉČKEM PARDUBIC

„Zápy se pak stáhly na svoji půlku. Měli jsme nějaké šance, zatímco domácí pouze čekali. Při druhé návštěvě našeho pokutového území daly Zápy další gól,“ mrzelo trenéra Myslivce.

Jeho svěřenci budou mít ale možnost napravit tento nezdar v neděli 20. října, kdy od 10.15 hodin hostí béčko Pardubic.

„Od následujícího soupeře neočekávám nic. Očekávám spíš fotbal z naší strany. Bude to utkání s dalším béčkem, což by mohlo být fotbalovější než v Zápech,“ domnívá se Myslivec.

ZBYTEČNĚ NEINKASOVAT

Na co se jeho tým bude muset nejvíce koncentrovat? „Musíme se zaměřit hlavně na to, abychom nedostávali zbytečné a laciné góly. Je nutné rovněž zlepšit efektivitu a začít dávat nějaké branky,“ je si Myslivec vědom, kde je zakopán pes.