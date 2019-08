Ve Zbuzanech nastupuje bývalý hráč Baníku Ostrava, Slavie Praha nebo anglického Southamptonu Mario Lička. Mistr ligy z roku 2004 s Baníkem vyběhl na trávník s kapitánskou páskou a podílel se na výhře svého týmu 3:0.

V úvodu utkání se oba týmy dostávaly k blízkosti brance soupeře díky rohovým kopům, ale ani jeden z nich neskončil gólem. Skóre duelu otevřel až ve 32. minutě Vojtěch Přeučil. Hned po změně stran se trefil i velezkušený Mario Lička, který zařídil hostitelům dvoubrankový náskok. Když v 62. minutě přidal svůj druhý zářez Vojtěch Přeučil, bylo jasné, že Liberec odjede ze středních Čech s prázdnou.

„Výsledek hovoří za vše. My jsme byli neškodní dopředu a domácím jsme zápas usnadnili, protože jsme bránu prakticky neohrozili. Úvodní dva góly jsme inkasovali po standardní situaci. První po přímém kopu, kdy byl míč tečovaný a letěl do protisměru brankáře. Ve druhém poločasu jsme udělali individuální chybu, kdy gólman chytil malou domů a z přímáku jsme dostali na 2:0. Do hry jsme pak poslali mladé kluky, aby si zahráli a myslím si, že odehráli své,“ zhodnotil klání trenér Liberce Petr Myslivec.

Česká fotbalová liga – 2. kolo

FK Zbuzany 1953 - FC Slovan Liberec B 3:0 (1:0)

Branky: 32. a 62. Přeučil, 48. Lička. Rozhodčí: Šimek – Drábek, Čechlovský. ŽK: 0:2. Diváci: 133.

Sestavy:

FK Zbuzany 1953: Víšek – Maleček, Zákostelský, Matějka, Bielesz (75. Čapek), Kostka, Trýzna, Kordiak, Hanuš, Lička, Přeučil (86. Surmaj). Trenér: Jirásek.

FC Slovan Liberec B: Vliegen – Vrabec (54. Mečíř), Yu (54. Petr), Šulc, Gembický (54. Daněk) – Machuča, Dvořák, Kratochvíl – Baláž, Mashike (81. Bergmann), Michal (65. Bína). Trenéři: Myslivec, Papoušek.