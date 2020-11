Jeho svěřenci vstoupí do restartované ligy v sobotu 28. listopadu od 17 hodin v Otrokovicích. Bude to zápas v rámci 8. kola. V neúplné tabulce se Liberec nachází na předposledním třináctém místě se ziskem pouhých tří bodů.

Florbal dostal zelenou pro restart Livesport Superligy. Co na to říkáte?

Je to skvělá zpráva, všichni už jsme se na návrat do haly a ke společným tréninkům moc těšili.

Hrálo v tomto rozhodnutí i roli, že byl florbal zařazen do programu COVID Sport II?

Neznám přesně, jak se vyjednávalo, ale předpokládám, že to spolu musí souviset. Bez zařazení do Covid sport by nebyla Superliga a bez zahájení nejvyšší soutěže bychom nebyli zařazeni do dotačního programu.

Myslíte si, že současná situace povede k profesionalizaci florbalu?

Nemyslím, že to znamená přechod k profesionalizaci. Kluby, které na to v tuto chvíli mají, byť třeba z dotačních peněz, tak už finančně podporují své hráče. Bude záležet na finančních možnostech klubů, měst a krajů. Ale vzhledem k ekonomické situaci se skok k profesionalitě určitě nebude konat. Ale je důležité, že se florbal objevil ve skupině důležitých sportů a že ukazuje, že se organizačně i zázemím některým z nich může rovnat.

Restart se týká pouze Livesport Superligy?

V tuto chvíli se restart týká pouze nejvyšší mužské soutěže. Ale připravují se termínové listiny a varianty herních možností i ostatních soutěží. Věřím, že především děti se budou moci vrátit ke své oblíbené hře co nejdříve.

Existovala vůbec možnost, že by klub z nejvyšší soutěže odmítl nastoupit?

Jeden klub tuhle možnost využil a do konce roku pojede Livesport Superliga ve třinácti družstvech. Ale pak bude muset své zápasy dohrát.

Jaké podmínky musí splnit hráči a realizační tým, aby se mohl zápas uskutečnit?

Hráči musí mít podepsanou smlouvu s klubem a všichni musíme být před hracím víkendem testováni na Covid-19. Výjimku, stejně jako v ostatních sportech, mají ti, kteří nemoc v minulých devadesáti dnech prodělali.

Testování hráčů na koronavirus bude asi velmi náročný proces, hlavně co se týče financování.

Budeme na testy moci čerpat z dotačního programu, dále budeme koordinovat cestu laboratoře společně s Mladou Boleslaví a Českou Lípou a jednáme také o společném testování s volejbalisty Dukly. Protože valná většina z nás již nemoc prodělala, bude se testování týkat pouze cca pěti hráčů a celého realizačního týmu.

Zpět k nejvyšší soutěži. Hráči poznají dobu, kdy se hrály dvojzápasy sobota – neděle. Zvládnou to?

Jako trenér jsem to zažil, ale po dvojzápasovém víkendu následoval víkend volný… V tomto případě budeme nejspíše hrát všechny čtyři víkendy do Vánoc a potom nás čeká to samé v lednu. Celkem budeme hrát od 5. 12. do 31. 1. třináct zápasů, což je polovina soutěže!

Jaký byl první cíl ve společných trénincích? Vrátili se hráči připraveni?

Bylo to takové seznamování s míčkem, ale hned od druhého tréninku pracujeme na jednotlivých prvcích hry. Myslím, že hráči se vrátili připraveni odpovídajícím způsobem vzhledem k situaci. Na některých bylo znát, že se po nemoci dostávají zpět do nějaké formy hodně těžce.

Zatím jste nasbírali tři body. Bude hlavním úkolem bodovat?

Měli jsme čtyři těžké soupeře, teď bychom rádi začali pomalu sbírat body a dostali se v tabulce na pozici, kde budeme spokojeni.

Neztratila během prvních tří měsíců soutěž na regulérnosti? Mnoho zápasů se nehrálo. Týmy musely nastoupit v neúplných sestavách.

Podle mne soutěž regulérní nebude. Bohužel tohle je realita, musíme se s ní vypořádat a být připraveni, především v hlavě.

V současné době má Liberec ve Švédsku jednoho hráče. Stihne se vrátit a být připravený na restart?

S Martinem Čermákem jsme v kontaktu, bude připraven na první zápas.

Co vůbec říkáte na jeho přestup?

Jsem rád, že projevil aktivitu a mohl hrát, trénovat a také si vyzkoušet jiný životní i sportovní styl. Věřím, že si přiveze skvělou formu.

Na co se jako hlavní trenér nejvíc těšíte?

Těšil jsem se na společné tréninky, přeci jen jsme zvyklí být v sezoně skoro denně spolu. A teď už s trenéry vyhlížíme první utkání. Bude to pro mě opět jiná zkušenost, se zápasy takhle rychle po sobě se liga ještě nikdy nehrála. Sledujte nás na netu a držte nám palce!