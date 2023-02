Liberec snížil na rozdíl jediné branky osm minut před koncem, ale za další dvě minuty dvakrát inkasoval a bylo hotovo. "Kontaktní branka nám vlila krev do žil, ale po minutě jsme inkasovali a pak už to bylo těžké," hodnotil zápas liberecký trenér s tím, že zápas rozhodly zejména individuální defenzivní výkony. "Byly jsme na určitě věci přiraveni, ale někdy jsme je neřešily dobře. Navíc jsme byli málo efektivní."

"Dál musíme pracovat s defenzivou, na nový herní systém si zvykáme. Přes porážku mě těší dobré napadání a zisky, v pondělí máme na bodový zisk další pokus," konstatoval Klucho.

Petr Chlad chytal právě na boleslavské palubovce svůj první zápas, proto jsou pro něj od té doby bitvy s tímto protivníkem extra. "Tentokrát rozhodly dva slepené góly ve třetí třetině, dostali jsme se sice do hry, ale ty branky nám v konečném účtování chyběli," konstatoval liberecký brankář Chlad.

Boleslavští byli spokojeni zejména s druhou polovinou zápasu. "Od 35. minuty jsme hráli podle představ, byli jsme dostatečně agresivní, napadli jejich rozehrávku. Delší dobu jsme se do zápasu dostávali. Liberec nás nepřekvapil, potíže nám dělali, ostatně jako vždy, jejich rozdíloví hráči. Zápas byl o tom, že jsme do něj dali úsilí až v jeho druhé části," uvedl boleslavský trenér Petr Novotný.

"Byl to docela fajn zápas, do kterého musíme další věci z tréninku převést. Letos nejsme v některých situacích tak důslední, proto byl Liberec dlouho nebezpečný. Jisté je, že se do play off musíme zlepšit," přidal boleslavský brankář Lukáš Bauer

Livesport Superliga florbalistů:



23. kolo:

Předvýběr.CZ Florbal MB - FBC Liberec 7:3 (1:1, 2:1, 4:1)

Branky: 12. Lukáš Punčochář, 21. Patrik Suchánek, 37. Milan Tomašík, 41. Ronald Gašparík, 53. Daniel Šebek, 54. Jan Natov, 60. Ronald Gašparík - 16. Prokop Ferdan, 33. Šimon Stránský, 52. Vojtěch Janeček. Rozhodčí: Přemysl Bališ - Peter Varga. Vyloučení: 2:4. Využití: 1:0. Diváků: 260. Zásahy brankářů: Lukáš Bauer 13 - Petr Chlad 23.



24. kolo:

FBC Liberec - Chodov, pondělí 13. února, 17.10.