Pak ale zasáhl koronavirus a díky tomu se administrativně v extralize udržely. Nakonec však podaly přihlášku jen do první ligy, kde se pokusí o restart.

V kabině se ale už potichu mluví o postupu. „Holky nám ukazují svým přístupem a postojem, že chtějí vrátit extraligu žen do Liberce,“ potvrzuje jeden z nových trenérů Vojtěch Rondoš, kterému bude zdatně sekundovat Petr Novák.

V libereckém ženském florbale se pohybujete docela dlouhou dobu. Jak jste v minulosti vnímal ženský florbal v Liberci?

V minulosti jsem ženský florbal v Liberci vnímal jako pravidelného účastníka bojů play-off, který svými výkony zatápěl týmům z vrchních pater tabulky. S postupem času z týmu odcházela řada hráček, naposledy jména jako Míša Mlejnková, Hanka Koníčková a další… Liberecký tým se nedokázal s těmito odchody vypořádat, což vedlo k letošnímu nepřihlášení nejvyšší soutěže. Teď tady však čeká nová generace holek, které věřím, že liberecký florbal vrátí tam, kam patří. Na mapu mezi extraligové týmy.

V novém ročníku bude pokračovat vaše spolupráce s Petrem Novákem. Je to tak?

Ano, je. Myslím, že spolu začneme pátou sezónu, takže se už trošku známe. S Petrem se spolupracuje skvěle, je to kliďas, který se málokdy rozohní. Takže pravý opak mě, a proto nám to tak klape. Těším se na další sezónu s Petrem, kde budeme usilovat o to, abychom hráčky i tým posunuli o něco výš.

Je pro vás působení v první lize jako výzva?

Rozhodně ano. Už jen to trénovat liberecké Crazy girls kvůli jejich historii je výzva. V lize budeme pasováni do role favoritů snad do každého zápasu. Nikdo nám nedá nic zadarmo a v každém zápase budeme muset pracovat na 100 %, abychom naši roli potvrdili. Nebude to nic jednoduchého, pokud však budeme pilní na tréninku, budeme fungovat jako tým, který se chce neustále posouvat dál, věřím, že potvrdíme papírové předpoklady.

Jaké budete mít cíle pro nadcházející sezonu?

Nechci se fixovat pouze na jeden velký cíl, to rozhodně ne. Chceme holky posouvat individuálně i týmově stále dopředu. Každopádně už v kabině padlo slovo postup. Holky nám ukazují svým přístupem a postojem, že chtějí vrátit extraligu žen do Liberce. Takže náš cíl bude trénovat a hrát jako ten nejlepší tým 1. ligy žen.

Připouštíte si možné komplikace?

Nejdu do sezóny s tím, že bude vše duhou zalité a vše půjde jako po másle, i když ta představa je krásná. Ve florbale, stejně jako v jakémkoliv sportu, se může stát cokoliv. S Petrem se budeme snažit všem možným komplikacím předcházet a připravit tým na těžké chvíle, které nás určitě čekat budou.

Většina soupeřů bude pro váš tým neznámou. Co lze od nich očekávat?

Mám soutěž trochu nakoukanou a jedná se především o fyzický florbal. Žádné taktické bitvy nečekám, až na pár výjimek. Spíše se budeme muset soustředit sami na sebe, aby náš výkon byl koncentrovaný a klidný po celý zápas.

S jakým kádrem momentálně pracujete? Berou holky letní přípravu poctivě?

Kádr prošel velkými změnami. Odešla řada hráček, které převážně ztratily motivaci dále působit v Liberci. Za to mohla především minulá nevydařená sezóna. Nynější kádr žen je tvořen hlavně libereckými odchovankyněmi a převážně úspěšným ročníkem 2002 a 2003. Z nového týmů je cítit síla a chuť vyhrávat, což se také odráží na letní přípravě, kde holky poctivě pracují a snaží se neustále zlepšovat.