Kouč Zdeněk Skružný v rozhovoru pro klubový web hodnotí uplynulý ročník, snažil se najít věci, které Liberci chyběly k účasti ve vyřazovacích bojích a v neposlední řadě naznačil, co hráče čeká v následujících dnech a týdnech.

Trenére, kdyby vám před sezonou někdo řekl, že získáte 36 bodů, budete spokojeni?

36 bodů zatím vždy zajistilo play-off, v minulé sezoně tento zisk stačil na pěkné šesté místo.

Na postup do play-off však získané body nestačily. Jaké je tedy vaše hodnocení sezony?

Pokud budeme hodnotit jen podle umístění, tak samozřejmě spokojeni nejsme a výsledkový cíl, který si celý tým stanovil, jsme nesplnili. Ale vidíme i pozitivní věci, především zabudování čtyř juniorů do sestavy a jejich výrazný vliv na výsledky a hru celého týmu. Také zapojení dalších mladých hráčů do tréninkového procesu A-týmu.

Jaké utkání si jako trenéři vyčítáte nejvíce?

Asi není jen jedno utkání, opakovali jsme úseky v zápasech, kdy jsme dostávali více rychlých branek po sobě nebo jsme nedokázali delší dobu udržet vedení.

Může to být duel s Hattrickem Brno, kde vaši svěřenci vedli ve třetí třetině 4:0 a zápas ztratili v základní hrací době?

Tohle utkání se nabízí, ale viděl jsem celý zápas několikrát a myslím si, že problém nebyl v tom, že jsme dostali tolik branek ve 3. třetině, ale že jsme nedokázali od 23. minuty přidat další góly. Přitom šancí jsme měli dost a soupeř vlastně hrál celý zápas to samé, jen v poslední třetině proměnil své příležitosti. Osobně mne spíše mrzí zápas v České Lípě, kde nás soupeř přetlačil svojí bojovností a agresivitou a my jsme tomu nebyli schopni čelit.

Už potřetí za sebou vám těsně unikl postup do play-off. Co libereckému týmu tedy chybí?

Jeden bod. Myslím, že to je souhrn několika věcí, které musíme společně změnit. A podle mne to z velké části ani nesouvisí s výkonem na hřišti, ale s přípravou na samotný výkon. Jsou to drobnosti, myslím, že část hráčů je vnímá jako nepotřebné nebo jako „buzeraci“ ze strany trenérů. Ale nastavení osobního rozvojového plánu do sezony nebo jejích částí, přemýšlení o svých cílech do jednotlivých zápasů a vyplňování hodnocení svého výkonu nás může určitě posunout. Jsou to věci, se kterými běžně pracují úspěšní lidé a kolektivy, nejen ve sportu. Na celém realizačním týmu teď bude, abychom byli náročnější právě v tomto období do zahájení dalšího ročníku – máme na to skoro půl roku.

Byl elitní tým lepší než v minulých letech? Pokud ano, tak v čem konkrétně?

Nevím, jestli byl lepší (podle počtu získaných bodů asi ano), byl jiný. Chceme každý rok tým někam posouvat herně, chtěli jsme větší tvořivost hráčů, lepší komunikaci a více pravomocí ve hře v pětkách. Musíme si teď vyhodnotit, co bylo více a co méně přínosné a podle toho se připravit do nové sezony.

Když se zpětně ohlédnete za tímto ročníkem, jak vnímáte zápasový sprint, který týmy od prosince nakonec absolvovaly?

Hlavně jsme rádi, že jsme vůbec mohli hrát, i když za sebe upřímně říkám, že bych dal raději přednost tomu, aby mohly trénovat dětské kategorie. Smysl fungování našeho oddílu mi dávají především sportující děti, Superliga je „pouze“ nadstavbou a motivací pro malé sportovce. Celá soutěž nebyla moc regulérní, jednotlivé týmy měly různě dlouhé pauzy v různých obdobích. Pak jsme zápasové manko doháněli, jak se dalo… My jsme v prosinci odehráli 7 zápasů ve 22 dnech a v lednu 9 zápasů ve 28 dnech. K tomu tréninky, regenerace a samozřejmě práce nebo škola. Smekám před hráči, že tohle všechno absolvovali a zvládli.

Je někdo, kdo v týmu vyčníval? Kdo byl nejlepším hráčem sezony?

Nechci vyzdvihovat jednoho hráče. Jak jsme rychle procházeli sezonou, tak se ukazovali různí lídři v různých situacích.

Týmu hodně pomohli i junioři. Je to tak?

Jak jsem odpovídal výše, chceme dávat prostor našim odchovancům a jsem moc rád, že svoji šanci využili a stali se platnou součástí týmu. Samozřejmě dělají chyby, ale mají obrovský cit pro hru, umí se (teď hlavně v ofenzivě) dobře rozhodovat a je vidět, že je florbal baví. Moc bych si přál, abychom společně zapracovali na obranné fázi hry a větší zodpovědnosti v určitých herních situacích. A také aby začali vnímat přípravu hráče-sportovce jako komplexní. Že to není jen samotný florbal, ale patří tam i regenerace, sprcha po tréninku, strava, spánek… V tomhle mají ještě obrovské rezervy.

Jaký program budou mít hráči nyní?

Nechceme končit, vždyť nás čeká půl roku do zahájení soutěže! Připravíme tréninkový program, využijeme volnou halu k dalšímu trénování a snad budeme mít možnost odehrát i nějaké zápasy s týmy, které hrají play-off. A samozřejmě pracujeme na plánu celé přípravy, který bychom chtěli hráčům představit nejpozději na začátku dubna.

Budete sledovat play-off, nebo si budete chtít od florbalu odpočinout?

Určitě budu sledovat zápasy, třeba bude později možnost vidět něco i živě v hale.

Koho tipujete na mistrovský titul? Vyhraje podle vás favorit z Mladé Boleslavi nebo dojde k nějakému překvapení?

Odpovím tradičně. V sérii na čtyři vítězství je Mladá Boleslav k neporažení, ale jeden zápas je loterie, jak jsme v minulých letech mohli vidět. Navíc letos bude finalista čekat tři týdny po semifinále na jediný zápas.