Radku, jak se jako tým cítíte po vyhraném utkání s Black Angels?

Musím říct, že nálada je poněkud uvolněnější, než kdyby se body nezískaly. Výhra na závěr náročného ledna přišla vhod. Bereme to i jako velkou vzpruhu do závěrečné části sezony, která přijde po reprezentační přestávce.

Jednalo se o přímý souboj o play-off?

Zatím stoprocentně ne. Oba týmy mají před sebou ještě pět utkání a je tedy možné získat dostatek bodů. Z pohledu matematiky naše výhra přinesla to, že v závěru musíme posbírat stejně výher jako Black Angels. Nicméně nerad bych zapomínal na další týmy. Uvidíme, jestli se tam nepřimotají například Pardubice. Mají před sebou téměř polovinu neodehraných utkání a hrají velmi efektivní florbal.

Cítil jste z týmu nervozitu před zápasem?

Nemyslím si, že by tým byl nervózní. Na druhou stranu jsme byli asi moc v klidu, což se mohlo projevit na výsledku první třetiny.

Co se tam stalo? Po první třetině jste prohrávali 0:3…

I když si úplně nemyslím, že bychom hráli nějak špatně, tak prohrávat o tři branky je prostě velká týmová chyba. Mohli jsme vstřelit branky nebo udělat víc, abychom je nedostali. Otočit výsledek ve florbale není zas tak nereálné, ale nepodaří se to vždycky.

Co se ve vaší hře změnilo, když jste pak duel otočili?

Určitě pomohl trenérský impuls v kabině a změny v sestavě. Ale nejdůležitější moment najdu v první brance Kuby Kopeckého, která nám na začátku druhé dvacetiminutovky dodala hodně sebevědomí. Poté jsme Black Angels dokázali zatlačit a výsledek ještě ve druhé třetině otočit na svou stranu.

Jaké myšlenky jste měli v hlavách poté, co jste tři minuty před koncem vstřelili rozdílový gól?

Nejprve přijde velká euforie a myšlenka, že by právě toto mohl být ten finální úder. Ale všichni víme, že to tak není. Ihned po brance se musíme začít naplno soustředit na hru a hrát tak, jak se v koncovkách má. Sebevědomě, obětavě a chytře.

Co říkáte na výkony navrátilce Petra Saláta?

V prvních duelech bylo podle mě vidět, že potřebuje trochu času, aby si zvykl. (smích) V posledním utkání dal do hry velké srdce a odhodlaní. I díky jeho skvělému výkonu a dvěma asistencím jsme duel dokázali otočit.

Jak daleko nyní máte do vyřazovacích bojů?

Zatím velmi daleko. Jsem rád, že máme stále šanci o něj v posledních zápasech hrát. Vše máme ve svých rukou a pouze naše výkony nám ukáží, jestli si vyřazovací boje opravdu zasloužíme.

Proč právě Liberec by měl být mezi nejlepšími osmi týmy?

Řeknu to velmi sebevědomě. Hrajeme kvalitní florbal a i proto máme dobré výsledky proti silným týmům. Věřím, že právě tyto získané body budou rozhodující. Oproti loňským ročníkům máme právě letos nejsilnější tým.

V jakých aspektech ještě musíte přidat?

Mnoho zápasů jsme prohráli kvůli koncovce. Pravdou je, že letos nám trochu zvlhnul střelecký prach a chuť zakončovat. Mnoho jednoduchých vstřelených gólů nám v minulosti chybělo. Trenéři nám to vytýkají už několik zápasů a je na čase, abychom tomu šli jako tým víc naproti.