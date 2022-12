„My jsme s výkonem vcelku spokojeni, celkový rozdíl ve skóre podle mě moc neodpovídá dění na hřišti. Kluci odvedli dobrý výkon a není jim dnes moc co vytknout," řekl k utkání Zdeněk Skružný, trenér FBC Liberec.

Tabulka florbalové Superligy

Hosté se dostali do rychlého vedení a pak si náskok víceméně hlídali. „Věděli jsme, že do soupeř hodně napadá, chodí do toho, ukazovali jsme si, jak chceme hrát, ale pak, když je hráč na hřišti pod tlakem, nebo mu míček uskočí, tak to není tak jednoduché. Myslím ale, že jsme to celkově zvládli slušně. Rozhodla oslabení, když soupeř, jako je Boleslav, odskočí o tři góly, tak už je to složité."

Liberec se nyní chce připravit na další program v lize i v poháru. „Obě soutěže bereme vážně a stavíme je na stejnou úroveň. Čtvrtfinále poháru s Bohemkou pro nás bude důležité, v poháru chceme dojít co nejdál a v Superlize skončit co nejvýše," doplnil Skružný, jehož tým je ve vyrovnaném středu tabulky na sedmém místě.

Zdroj: ceskyflorbal.cz

Česká Lípa hrála ve Znojmě proti Střešovicím. Svěřenci Davida Derky nepodali špatný výkon, přesto na konci slavil Tatran výhru 5:2.

„Výkonem jsme navázali na naše zápasy před reprezentační pauzou. Půl hodiny jsme drželi bezbrankovou remízu. Myslím si, že jsme Tatran překvapili tím, že jsme nebránili a naopak dokázali kolikrát zahrozit. Mohli jsme jít klidně do vedení, jednou jsme netrefili prázdnou branku,“ litoval Derka.

V polovině zápasu Střešovice v rychlém sledu utekli na stav 3:0, pomohla jim i přesilovka. „Tady jsme trochu zachybovali a Tatran toho využil. Dostali jsme utkání do stavu 4:2, v závěru jsme velmi dobře hráli šest na pět. Byly tam šance a jeden neuznaný gól. Škoda, mohli jsme to více zdramatizovat,“ pokračoval Derka.

Česká Lípa prohrála potřetí v řadě, blíží se ale soupeři, kde by body měla sebrat. „Pro nás je důležité, abychom tenhle výkony zopakovali právě proti týmům, kde bychom měli bodovat,“ dodal Derka.

Tatran Střešovice – Česká Lípa 5:2 (0:0, 3:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 29. Péc (Vavroušek), 29. Kún (Šindelář), 32. Němeček (T. Hanák), 41. Péc (Vavroušek), 57. T. Hanák (Šindelář) – 40. Peška (Stárek), 43. Peška (Kopič).

Liberec – Mladá Boleslav 3:9 (1:3, 2:3, 0:3)

Branky a nahrávky: 16. Stránský (Ferdan), 23. Stránský (Kárník), 28. Stránský (Janeček) – 6. Natov (Tokoš), 9. Sládek (Krebner), 17. Bína (Korych), 27. Sládek (Punčochář), 33. Natov (Suchánek), 34. Pěnička (Bína), 41. Natov (Suchánek), 57. Natov (Suchánek), 60. Beneš (Natov)