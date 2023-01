Svěřenci trenéra Klucha tak zabrali po pěti porážkách v řadě. Ovšem žádná procházka růžovým sadem to tedy nebyla. Liberec musel o vítězství tvrdě bojovat.

„Bylo to velmi těžké utkání. Měli jsme jiné plány a představy o tom, jak to bude vypadat. Otrokovice nám svou hrou hodně znepříjemnily cestu za vítězstvím,“ přiznal Matěj Klucho, liberecký kouč.

Utkání to bylo jako na houpačce, skóre se přelévalo z jedné strany na druhou. V poslední třetině Liberci teklo do bod, jelikož v 55. minutě prohrával 6:7. Jenže pak se dvakrát prosadil netradiční střelec Jakub Kárník, v závěru završil hattrick Vojtěch Wiener střelou do opuštěné branky soupeře.

„Bohužel jsme tam zase měli nevyrovnané pasáže, s míčkem jsme nehráli dobře. Závěr? To už bylo o morálce a taky trochu i o štěstí. To se přiklonilo k nám,“ dodal Klucho.

Ve čtvrtek hraje Liberecn další důležité utkání na půdě osmé Ostravy.