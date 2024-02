Nedělní florbalový program v rámci Superligy na sever Čech moc radosti nepřinesl. Oba regionální zástupci vybojovali dohromady jediný bod.

Liberečtí florbalisté doma podlehli Vítkovicím 5:6 po prodloužení. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Liberec doma hostil Vítkovice, které patří k favoritům na titul. Severočeši po dvou třetinách vedli 4:2, hosté ale v poslední části utkání otočili. Prodloužení Liberci zachránil Ferda, v něm rozhodl o výhře Vítkovic 6:5 Kaleta. „Před zápasem bychom bod brali, Vítkovice patří k favoritům na titul. Po skončení zápasu jsme ale trošičku zklamaní, měli jsme to dobře rozehrané. Bohužel jsme tam chybovali na míčku, to se našemu mladému týmu stává. Co se týče výkonu, tak musím tým pochválit, hráli jsme dobře,“ zhodnotil vše Matěj Klucho, asistent libereckého trenéra.

„Zápas s Vítkovicemi nám znovu ukázal, jak silní dokážeme být. Už nejsme jen “nějakej” Liberec, ale tým, který je schopný držet krok s top českými týmy a dokonce i někdy z velké části určovat tempo hry. Zápas rozhodly detaily, na které se v nadcházejících zápasech zaměříme a do play-off zlepšíme," řekl Filip Smutný, florbalista FBC Liberec.

Liberečtí zůstávají v tabulce na sedmém místě, na šesté Bohemians ztrácí tři body. „Situace je vlastně pořád stejná, s Bohemkou nás ještě čeká vzájemný zápas, takže to pořád máme ve své moci,“ dodal. Česká Lípa mohla slavit jistotu předkola play-off.

Důležité utkání proti Black Angels, které se hrálo v lounské sportovní hale, ale nezvládla. Domů odjela s velmi krutou porážkou 4:9. „Jsem samozřejmě zklamaný, v první třetině jsme asi ještě měli v hlavách středeční výhru nad Tatranem. Sice jsme šli do vedení, ale předvedli jsme hodně chyb,“ kroutil hlavou Vladimír Trčka, trenér České Lípy.

Do té druhé ale nastoupila Lípa daleko lépe, vyrovnala hru i skóre. „Byli jsme lepší a podle mě jsme měli dát daleko více branek. Problém byl, že jsme v jasných situacích ani netrefili branku. To bylo asi klíčové,“ poznamenal. Hosty navíc ve třetí třetině zlomilo vyloučení, které domácí „Blaci“ využili a šli do vedení 5:4. „To vyloučení bylo hodně přísné, za mě se to ani pískat nemělo. Rozhodně ne za takového stavu a v takovém čase. To nás rozhodilo, na konci jsme to hodně otevřeli a dostali další góly,“ pokračoval.

Jeho tým je v tabulce stále devátý, na jedenáctý tým, kterým je právě Black Angels, má pětibodový náskok. „Stále to máme v rukou. Za týden nás čeká utkání na půdě Královských Vinohrad, které jsou desáté. Pokud vyhrajeme, jsme v play-off. Pokud ne, musíme dále bojovat a kalkulovat s ostatními výsledky,“ dodal na závěr Vladimír Trčka.

FBC Liberec - 1. SC TEMPISH Vítkovice 5:6p (2:1, 2:1, 1:3, 0:1)

Branky: 3. Mádlo, 18. Kopecký, 27. Pařízek, 39. Faksa, 57. Ferdan - 7. Šmíd, 24. Šindler, 41. Kaleta, 41. Matejčík, 55. Matejčík, 63. Kaleta. Rozhodčí: Daniel Böcker - Andreas Lybacken. Vyloučení: 0:0. Využití: 0:0. Diváci: 262. Zásahy brankářů: Petr Chlad 16 - Denis Jasiok 15.

BLACK ANGELS - FBC 4CLEAN Česká Lípa 9:4 (3:1, 1:3, 5:0)

Branky: 8. Hromada, 9. Hromada, 11. Renčín, 32. Burian, 51. Hromada, 52. Čáslava, 55. Burian, 58. Novotný, 59. Hanák - 6. Krajcigr, 21. Krajcigr, 29. Vavruška, 34. Trčka. Rozhodčí: Tomáš Kostinek - Martin Reichelt. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:1. Diváci: 320. Zásahy brankářů: Ondřej Matiášek 15 - Jan Dvořák 4, Daniel Jukl 0, Jan Dvořák 4.

