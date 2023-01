První třetina souboje o osmé místo tabulky byla jednoznačná záležitost Liberce, který se dvakrát dostal do pohodlného čtyřbrankového vedení.

„Věděli jsme, v čem je Liberec silný a snažili se to nějak eliminovat. V první třetině jsme chtěli hrát na míčku. To nám ale nesvědčilo. Chyběla aktivita, pohyb, možná tam byla nervozita. Soupeř toho využil a mohli jsme být rádi, že jsme dostali v první třetině jenom pět branek,“ kroutil hlavou David Derka, kouč České Lípy.

Pokud si ale někdo myslel, že zde zápas končí, tak se velmi zmýlil! Ve druhé třetině totiž Česká Lípa předvedla skvělý návrat a čtyřmi brankami se dostala až na kontaktní rozdíl 5:6.

To ale nebylo zdaleka všechno. Domácí výběr totiž na svůj skvělý výkon navázal také v závěrečné dvacetiminutovce, kdy se po trefách Radka Krajcigra a Václava Vavrušky dokonce dostal do vedení 8:7 a z této divoké přestřelky tak vyšel jako vítěz právě on.

„V pauze jsme si něco řekli, nebylo potřeba řvát nebo dělat nějaké divadlo. Povedlo se nám dát rychle gól, to vlilo do týmu potřebnou energii, mohli jsme dát klidně o tři, čtyři góly navíc. Poslední třetina byla o tom, kdo odskočí a urve to. Naštěstí jsme to byli my,“ usmál se.

Celkový počet patnácti gólů - tolik jich v tomto souboji muselo padnout, aby Livesport Superliga poznala aktuální osmý celek tabulky, kterým se po skvělém obratu stala Česká Lípa.

„Zápas hodnotím samozřejmě kladně, protože byl za tři body. Co se týče průběhu, tak se nám vůbec nepovedl vstup a celkově první třetina. Důležité ale je, že jsme se do zápasu dokázali vrátit a utkání otočit. Plus tyhle zápasy jsou pro tým cennější, než zápasy, kdy se zvítězí velkým rozdílem. Taková utkání tým posouvají dopředu," sdělil Deníku českolipský útočník Václav Vavruška.

Pěti body (2+3) se blýskl Václav Vavruška, hattrick zaznamenal Radek Krajcigr.

„Po té mizérii na konci roku je pro nás každá výhra vzpruhou. Taky jsme začali pořádně trénovat, většina týmů je zdravá a je to prostě znát. Jsme zase blíž našemu cíli. Myslím si, že jsme mohli mít tak čtyři body. Chceme se dostat do předkola, pořád to máme ve svých rukou,“ dodal David Derka.

„Volný víkend využijeme, hráčům dáme volno, ať se refrešují a pak budeme mít týden čas na přípravu na Otrokovice. Osobně tento zápas považuji za jeden z nejdůležitějších v základní části soutěže," dodal Klucho.

FBC 4CLEAN Česká Lípa - FBC Liberec 8:7 (1:5, 4:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 14. Vavruška (Pekárek), 21. Peška (Vavruška), 22. Pekárek (Slaný), 25. Krajcigr (Peška), 34. Slaný (Vavruška), 42. Krajcigr (Štěrba), 52. Krajcigr (Vavruška), 55. Vavruška (Slaný) – 8. Mádlo (Macháč), 10. Stránský (Smutný), 12. Baudisch (Mádlo), 14. Balatka, 15. Wiener (Smutný), 30. Wiener (Ferdan), 48. Stránský (Smutný).

FBC 4CLEAN Česká Lípa: Dvořák – Kadlec, Slaný, Peška, Štěrba, Mlejnek (C), Tichý, Stárek, K. Jukl – Kopič, Pekárek, Vavruška, Jirsa, Krajcigr, Dzierža, Trčka, Kouba, Zátka, Staněk.

FBC Liberec: Mück (Chlad) – Stránský, Pařízek, Kárník, Bitman, Dlesk, Václavík – Wiener (C), Smutný, Janeček, Macháč, Mádlo, Balatka, Ferdan, Baudisch, Světlík, Šoltys, Martínek, L. Dolejš.

Tabulka: 1. Střešovice 54, 2. Vítkovice 42, 3. Ml. Boleslav 41, 4. Bohemians 39, 5. Sparta Praha 36, 6. Chodov 33, 7. Black Angels 29, 8. Česká Lípa 22, 9. Liberec 20, 10. Ostrava 18, 11. Kr. Vinohrady 15, 12. Otrokovice 14, 13. Pardubice 10, 14. Karlovy Vary 5.