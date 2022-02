Série, která se hraje na dva vítězné zápasy, startuje v sobotu 19. února na půdě ostravského celku. „Chceme postoupit do čtvrtfinále play-off. Vyřazení by pro nás bylo zklamáním,“ má jasno Petr Salát, kouč FBC Liberec. Bylo by to čtvrtfinále po 11 letech.

Základní část jste zakončili na devátém místě. Jste spokojený?

Paradoxně nejsem spokojený se zakončením základní části. Dlouho jsme věděli, že máme jistotu předkola. Herně se nám moc nedařilo. Sice jsme nějaké body nasbírali, ale výkon nebyl optimální.

V předkole se utkáte s Ostravou. Jaký je to pro vás soupeř?

Já si myslím, že z těch tří soupeřů je Ostrava pro nás nejlepší. Hrají hodně útočně, nejsou schovaní za nějakým obranným valem. Sice jsme je v sezoně dvakrát porazili, ale to nás nesmí uspokojit. Teď jedeme od nuly, bude to určitě velmi složité.

Vy jste bojovali o to, abyste předkolo začínali doma. Nepovedlo se, první zápas se hraje v Ostravě. Bude to problém?

Myslím, že by neměl. Po prvním zápase přespíme v Ostravě a domů pojedeme ráno. Soupeř to u nás asi bude mít podobné. Klíčové je zvládnout první zápas, jelikož se hraje na dvě vítězná utkání. Kdo vyhraje ten první, bude mít psychickou výhodu.

Co musíte podle vás zlepšit?

Děláme hodně chyb, na tom musíme zapracovat. Máme poměrně mladý tým, který je kreativní na míčku a dokáže svým soupeřem pozlobit každého soupeře. Ale jsme také schopni vyrobit hodně velkých nepřesností. V play-off to pak může být smrtící. Musíme být disciplinovaní, Ostrava má výborné přesilovky.

Budete mít k dispozici kompletní kádr?

Chybí stále Šimon Stránský, jeden z lídrů celé sestavy. To je oslabení. Ostatní hráči by měli být v pořádku.

V útoku bude jisté spoléhat na sedmnáctiletého kanonýra Filipa Smutného. Jak v mladém věku zvládá tlak na svou osobu?

Filip je psychicky velmi silný hráč. Dokáže tlak ustát. Je potřeba říct, že na jeho gólech má podíl celá pětka, která je hodně útočně laděná. Filip dostává opravdu hodně nahrávek a klobouk dolů, kolik toho promění. Ale opravdu hodně těží z práce svých spoluhráčů. Tahle lajna je prostě rozdílová.

Byl by nepostup do čtvrtfinále zklamáním?

Papírově jsme s Ostravou velmi podobní soupeři. Dlouhodobě se nám proti ní daří. Takže ano, vyřazení by bylo zklamáním.

Vy jste v průběhu sezony nahradil na postu trenéra Zdeňka Skružného. Proč?

Zdeněk si přivodil rozsáhlé zranění levé nohy, které ho připoutalo na dlouho dobu na lůžko. Myslím si, že do konce sezony se na lavičce neobjeví.



I. zápas: Ostrava – Liberec (19. 2., 20.00)



II. zápas: Liberec – Ostrava (20. 2., 17.00)



Případný III. zápas: Ostrava – Liberec (23. 2, 18.00)



Na domácí utkání v Liberci je vstupné 50 Kč, děti do 6 let zdarma.