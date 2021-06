„Vidím dvě zásadní příčiny. První je amatérské nastavení mysli a malá angažovanost k rychlejšímu růstu individuality. Jako druhou příčinu vidím nízkou oddanost týmovým pravidlům pro hladší fungování týmu,“ nabízí vysvětlení člen realizačního týmu FBC Liberec Miroslav Nečas.

Jaká byla vaše druhá sezona v klubu FBC Liberec?

Hořkosladká. Bolí mě nesplnění závazku vedení organizace – postup do play-off. Můj závazek bylo udělat maximum pro postup, takže jsem nenaplnil svůj cíl. Jsem vděčný, že je podpora vedení organizace konzistentní a dává nám prostor realizovat libereckou cestu jako například zařazovat mladé hráče do A-týmu. Zároveň bych chtěl poděkovat, že sám můžu růst a efektivně argumentovat napříč spektrem – florbalový trenér, kondiční trenér, masér nebo fyzio. Myslím si, že podmínky pro hráče jsou připraveny na to, abychom udělali výraznější progres. Současná florbalová kvalita kádru je dle mého názoru natolik vysoká, abychom proháněli první čtyřku Superligy. Hlavně bych chtěl poděkovat hráčům za jejich energii a snahu!

Dokážete vnímat sport trochu z jiného úhlu. Proč se nepovedlo postoupit do play-off?

Vidím dvě zásadní příčiny. První je amatérské nastavení mysli a malá angažovanost k rychlejšímu růstu individuality. Na tréninku kluci makali dle představ. Nicméně florbal se posunul k profesionálnějšímu přístupu, a pokud chceme být úspěšní, tak to musíme respektovat a více přemýšlet o svém chování a návycích mimo samotný trénink. Výkon je složen z více složek než jen hraní na tréninku. Kolik času kompenzuji a kolik času jsem na sociálních sítích? Každý ať si odpoví a najde odpověď ve svém mobilu. Záměrem všeho je konzistentní výkon. Pokud sám neumím rozklíčovat, co je za horším výkonem, tak se ptám trenéra, monitoruji si tréninkový proces, mám mentora, pracuji s videem nebo píšu si deník. Jako druhou příčinu vidím nízkou oddanost týmovým pravidlům pro hladší fungování týmu. Mám na mysli jednotlivé zodpovědnosti hráčů. Pro mě je týmový sport nejlepší průprava do života.

Jaké role by správný tým neměl postrádat?

Popsal bych charakterové vlastnosti, které bych rád viděl u co nejvíce hráčů v FBC Liberec. Růstové nastavení mysli (chtít se zlepšovat v celé šíři výkonu hlavně v oblasti lifestyle), pracovní morálka (ochota dřít na hranici možností, ale opakovaně), upřímná efektivní komunikace (pro dobrý pocit, že můžu bez obav sdílet emoce a myšlenky napříč týmem a realizačním týmem), respekt k týmu (nemyslet jen na svůj krátkodobý prospěch), být lídr nebo vzor pro své okolí a cítit vztah ke klubu, který do mě investuje energii na můj rozvoj.Letní příprava už probíhá. Dokážete hrubě nastínit, co hráče čeká?Hráče čeká profesionálnější kondiční příprava. Od spojení Honzy Lorence s Alešem Pařezem se dá očekávat super kombinace. Konkrétnější témata budou: agilita a zrychlení a rychlejší reakce. Ve florbale to bude útočná mentalita. Neuspokojit se s vedením o gól. Chceme kvalitnější práci v předbrankovém prostoru a efektivnější využívání brejků.

Jaká je podle vás Livesport Superliga soutěž? Jaké týmy vás baví sledovat?

Jako první, co mě napadne, je obrovský nerespekt k rozhodčím! Opravdu mě nebaví sledovat, jak se florbalová komunita chová jako fracek a nechápe pravidla hry, kdo je rozhodčí, kapitán a hráč! Baví mě sledovat růst individualit více než celkově týmy. Podívám se, co dělají navíc pro svůj rozvoj. Nedělají nic navíc, co bychom v realizačním týmu nemohli nabídnout hráčům. Z tohoto důvodu jsem optimalizoval tréninkový deník, který povede k vědomějším návykům růstu výkonnosti.

Jak by obecně měl amatérský sportovec vystupovat?

Vzhledem k mojí zkušenosti spolupráce s profi i amatérskými sportovci se snažím nehodnotit, kdo je kdo. Chci být víc nápomocný potřebám sportovce. Moc nerozumím rozlišováním mezi amatérským a profesionálním sportovcem. Spíš mi přijde, že amatérský sport může mít víc benefitů do života než „profi“ sport ve smyslu zdravotním. Tělo není hnáno do takových extrémů. Nicméně dle mě je sport nejlepší „hack“ do života. Skrz sport si sportovec buduje svoje zdraví, abych mohl být šťastný. Být šťastný pro mě znamená, že umím pracovat se svojí energií a klidem. Amatérský sportovec by měl být proaktivní a klíčem ke spokojenosti je rovnováha v těle. Myslím tím mezi fyzickým a mentálním tělem. Chápe souvislosti s výživou, spánkem, tréninkem, regenerací a prací v mentální rovině. Věnuji se jim pravidelně. Monitoruji si optimální fungování, které se v průběhu roku může měnit v souvislosti s potřebami vrcholů sezony a ročním obdobím.

Jak obecně vypadá sport v České republice?

Procestoval jsem přes 70 zemí a udělal jsem si obrázek, jak fungují sporty jinde ve světě. Mám takový sen, že v Čechách navazujeme na tradici sokolů a neskutečných sportovních úspěchů v minulosti! Díky chytrosti a odvaze spojit moderní sportovní vědu do šikovnosti talentů se sport v ČR může prosazovat jako nejlepší země na přípravu talentů. Neznám lepší zemi, kde by měli kvalitnější cit na sport než u nás. Nicméně ochota spolupracovat napříč společností a být disciplinovaný je velká výzva pro všechny včetně mě. Pokud na tom nezačneme intenzivně pracovat, tak to bude jen sen a staneme se zemí, která plní příkazy vrchnosti, jak tomu bylo posledních pár století. Země bez názoru a odvahy.

Před sezonou přišli do týmu tři junioři. Očima statistik týmu hodně pomohli. Co říkáte na jejich výkony?

Především děkuji vedení organizace a celému realizačnímu týmu, včetně jejich bývalých trenérů. Mohu si dovolit s odstupem tvrdit, že udělali hodně dobrou práci s rozvojem dovedností těchto mladších hráčů. Poté pak odvaze Zdeňkovi, Salymu a Láďovi nechávat čas na hřišti navzdory, jaký byl stav utkání. Pevně věřím, že nám to v budoucnu pomůže. Celkový pocit je milé překvapení za jejich výkony. Co se týká kanadských bodů, tak velmi povzbuzující do budoucnosti. Nicméně rád bych, aby pracovali chytřeji na svých skills – kvalita překvapivé střely zápěstím, hledat prostory na tečování míčku, zodpovědnější práci v brankovišti na obou stranách hřiště. Co se týká jejich pomoci týmu, tak návrat a pomoci týmu nedostat branku a kultivovanější komunikace, jak v týmu, tak k rozhodčím! Co vidím jako velký „game changing“ pro tyto hráče, aby se stali superhráči, je lifestyle. Daleko intenzivněji se zajímat o kvalitu a sestavení jídelníčku, kvalitu spánku, regenerace a samozřejmě práci na své hlavě a emocích, abych byl více odolný. Přál bych si, aby jejich poznání vedlo k supernávykům, které jim pomohou dosahovat jejich snů a cílů.

Ve svém profesním životě se hodně věnujete sportovcům. S jakými máte tu čest spolupracovat?

Moje aktivity jsou diverzifikovány do několika oblastí. Vzdělávání na univerzitě VŠE a TUL, rozvoj sportovců a manažerů. Dále mám i dva gamingové týmy Sinners a eSuba. Aktuálně intenzivně pracujeme na restrukturalizaci extraligové organizace volejbal Orli Kladno. Individuální hráče mám z hokejového Liberce a Pardubic, fotbalové Sparty, Slavie a Slovanu. Věnuji se taktéž rozvoji mladým tenisovým talentům včetně mentoringu pro jejich rodiče. Mentoruji trenéry, jak individuální, tak v klubech. Krom výše jmenovaných sportů mám zkušenost s akvabelami, triatlonem, freedivingem a dalšími zajímavými sporty. Řekněte mi první inspirativní věc, která vás napadne.Vaše mysl funguje jako padák. Funguje jen tehdy, pokud je otevřená.