Psal se rok 2008, kdy jste odchytal své první utkání. Jaké to bylo?

V té době jsem byl moc rád, že jsem si konečně mohl zachytat nejvyšší soutěž. Před tím jsem měl šestiletou studijní a pracovní odmlku v zahraničí, takže jsem si vůbec nebyl jistý, jestli ještě na nejvyšší soutěž budu po takové době mít.

Jaké máte na svoji kariéru vzpomínky?

Titul v nějaké nejvyšší soutěži to bohužel nebyl. V mojí první sezóně za muže asi v roce 2002 – 2003 jsme postoupili s Libercem do nejvyšší soutěže a podruhé jsme se s Libercem vrátili do extraligy před pár lety. Jinak jsem jeden rok chytal Národní ligu v Turnově a necelou sezónu jsem hrál stejnou soutěž za Panthers Liberec.

Asi nejvíce jste se v českém florbale proslavil při chytání nájezdů vestoje. Může za to vaše dřívější působení v hokejové brance?

Pokud se nepletu, tak jsem tenhle styl zpočátku ani nezkoušel na tréninku. Poprvé jsem to zkusil v nájezdech proti Chodovu a přišlo mi, že je to pro protihráče nepříjemné, takže jsem to pak zkoušel a trénoval dál.

Zažil jste toho opravdu hodně. Jiné trenéry, nové metody. Můžete charakterizovat rozdíly mezi současností a minulostí?

Florbal se určitě zrychluje a hráči v něm jsou rok od roku šikovnější. Do práce v týmech na nejvyšší úrovni se dnes zapojuje mnohem více lidí než tomu bylo dříve – k dispozici jsou dnes širší hráčské i realizační týmy. Díky tomu lze dnes věnovat pozornost mnohem větším taktickým, psychologickým a dalším detailům.

Vidíte v současném florbalu ten kýžený posun k profesionalizaci?

V porovnání s dobou před 15-20 lety je ten posun hodně velký. Vždyť už někteří hráči jsou dnes v Čechách placení, nebo dostávají od klubu různé benefity – o tom se před 15 lety asi nikomu nezdálo. Nicméně je to jenom začátek a florbal čeká ještě dlouhá cesta, aby se jím mohli hráči živit.

Další návrat už tedy neplánujete?

S florbalem zatím definitivně nekončím. Příští sezónu plánuji opět naskočit v nižší soutěži za Panthery Liberec.