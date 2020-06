V klubu FBC Liberec už ale myslí na další ročník. Plné ruce práce bude určitě mít také Matěj Klucho, který zastává roli kapitána v mužském týmu a rovněž pozici šéftrenéra mládeže.

„Tvrdím, že se řadíme mezi top kluby v republice, co se týče práce s mládeží. Z pozice šéftrenéra jsem moc rád, do jakého povědomí se v posledních letech dostal FBC Liberec,“ řekl v rozhovoru pro klubový web.

Matěji, jak všichni víme, koronavirová krize kompletně zrušila sezonu. Jak jste strávil dvouměsíční pobyt doma?

Musím se přiznat, že po prvotním zklamání z konce sezony jsem se přepnul do režimu “standby“ a trošku jsem si polenošil. Samozřejmě pro mě je to režim ne úplně dlouho udržitelný, tak jsem byl rád za každou vlnu rozvolnění opatření. 23. 4. se nám se ženou narodila dcera Dominika, takže jsem měl o zábavu postaráno a dojezdovou vlnu nouzového režimu jsem si užil v nové roli, doma se svýma holkama (úsměv).

Jak jste se těšil na návrat členů FBC Liberec do tréninkového procesu?

Těšil jsem se velmi. Florbal, tréninky, spoluhráči, svěřenci, to je v podstatě celý můj život. Proto jsem byl moc rád, že se postupně vše rozběhlo. Myslím, že tréninky chyběly všem.

Přišly děti více natěšené?

Já už přece jen trénuji trošku starší skupinku, tam jsem si výrazných změn nevšimnul. Ale obecně počet dětí na prvních trénincích i jejich zápal byl viditelný. Určitě se všichni po té pauze těšili na sportovní aktivitu, případně na kamarády a kamarádky.

A co vaše natěšenost na trénink?

V roli trenéra to bylo fajn, tam mi přišlo, že pauza (byť delší, než bych chtěl nebo potřeboval) mohla být i prospěšná. Opravdu zajímavé pocity jsem měl po prvním venkovním tréninku mužů, kde jsme se vlastně po více než měsíci a půl viděli se všemi spoluhráči. Po tréninku jsem přišel domů a celý rozjařený jsem vyprávěl, kdo byl na tréninku, co jsme dělali, s kým jsem se bavil a co nového. A vlastně, že bylo strašně fajn se zase vidět. Takové pocity bych bez nouzového stavu možná nezažil, ale jasně mi připomnělo, jaké štěstí máme na kabinu mužského týmu pod Ještědem.

Jsou připraveny nějaké změny pro sezonu 2020 – 2021?

S každým rokem je tato otázka těžší a těžší. Snažíme se o každoroční posun jednotlivých trenérských týmů, letos jsme k tomu měli velmi vítanou posilu, Míru Nečase. Vzhledem k tomu, že nám krize vzala zrovna měsíce, kde jsme se chtěli setkávat, přesunuli jsme některé aktivity do sezony další. Navíc v letním režimu spustíme projekt interního vzdělávání pro rodiče, jehož motorem je Ráďa Valeš a já bych i ve spolupráci s Mírou měl dodat náplň a obsah. Vzdělávání rodičů a hráčů bude probíhat přes členskou sekci vkládáním článků a videí, která chceme sami tvořit.

Ovlivnila krize počet dětí a starších hráčů v klubu?

V podstatě jsme nezaznamenali žádný propad sportujících dětí, hráčů a hráček v důsledku koronakrize. Naopak, dětí máme stále “až dost“, že se prakticky nevejdeme do hal (úsměv). Nicméně, abych to nebral na lehkou váhu. Jsme moc rádi, že nám děti neutíkají a florbal je baví.

Počet přihlášených družstev tedy zůstane?

Počítáme s tím, že počet přihlášených družstev bude plus minus odpovídat letošnímu stavu.

Podaří se obsadit všechna družstva trenéry?

I zde je situace každý rok těžší a těžší. Určitě máme ještě pár mezer nebo míst, která potřebujeme vykrýt, takže se sháněním trenérských posil nekončíme. Ty nejdůležitější posty ale máme dlouhodobě a velmi kvalitně obsazené, to je pro nás klíčové.

Klub FBC Liberec bude pořádat přes velké prázdniny příměstské kempy Florbalové léto 2020. Jak se na tuto zkušenost těšíte?

Těším se moc. Bude se jednat o formu příměstského kempu, kde ale bude náplň mnohem více rozmanitá, než na “běžném“ florbalovém kempu. Chceme za těch pět dní vyzkoušet maximum sportů a aktivit s dětmi. Velmi zábavné na tom je, že čím dál jsou trenéři “od florbalu“, tím více vystupují z komfortní zóny a mnohem více se učí. U dětí je toto v podstatě jedno, ty neřeší, jestli do míčku pálí florbalkou, hází nebo kopou. Ty jsou ve svém živlu, když jsou v pohybu a hrají si. Zatím plánujeme šest turnusů. Uzávěrka přihlášek je už 7. 6. 2020. Věřím, že se nám kempy podaří naplnit.

Co vám dělá v klubu v těchto dnech asi tak největší radost? Je to například to, že se do trénování podařilo zapojit rodiče?

Spousta věcí v klubu mi dělá velkou radost. Od mých nejbližších spolupracovníků, po naše mládežnické elitní týmy kluků a děvčat, které výhradně z odchovanců dokážou konkurovat nejlepším celkům v republice, až po zmíněné rodiče, kteří jsou pro mě skuteční hrdinové. Nejvíc ti, kteří nám aktivně pomáhají a jak vehementně se do svých rolí pustili, ale neměli bychom zapomínat na všechny, kteří například absolvovali školení pro rodiče a pomáhají nám s vývojem sportovců doma, přesně mířenými otázkami, pomocnou rukou či dovysvětlováním některých rozhodnutí trenérů a podobně. I to je velmi vítaná pomoc, která možná není na první pohled vidět, ale po seskládání všech dílků může vytvořit skutečně pěknou koncepční mozaiku klubu.

Jak pracuje klub s mládeží v porovnání s ostatními kluby?

Zde budu odpovídat subjektivně. Tvrdím, že se řadíme mezi top kluby v republice. Což je stav velmi příjemný, ale spíše než na oslavy myslíme na závazek. Závazek nepokazit rozjetou práci, nezpomalovat či dokonce neusnout na vavřínech. Z pozice šéftrenéra jsem moc rád, do jakého povědomí se v posledních letech dostal FBC Liberec, ohromný dík patří především všem trenérům a rodičům. Moc si v tomto čase přeji, abychom jako klub nadále zůstali hladoví a nespokojili se se “statutem“, že je to nyní dobré.