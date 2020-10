„Většina hráčů v mužích jsou věkem junioři – ročníky 2002 a 2003, dokonce se tu objevují i šikovní florbalisté z ročníku 2004. I díky tomu jsem se rozhodl právě pro Lerum,“ vysvětluje Čermák svou volbu.

V aktuální sezoně nastoupil osmnáctiletý Čermák v dresu FBC Liberec do deseti soutěžních zápasů – dvě utkání odehrál za juniory, tři v poháru a zbylých pět v Livesport Superlize. Celkem nasbíral 17 bodů za osm gólů a devět asistencí. V dalších dnech bude před návratem do Česka moci dočasně sbírat body ve Švédsku.

Kdy vás napadlo, že byste mohl s ohledem na aktuální situaci v Česku vycestovat za florbalem do Švédska?

Když jsem zjistil, že se neuskuteční plánované EFT ve Švýcarsku. Velkou inspirací pro mě byl také přestup Denisy Kotzurové a Míši Mlejnkové z FBC Ostrava, které okamžitě reagovaly na situaci a přestoupily do švédského klubu IBK Lund.

Jak jste se dostal právě k FBC Lerum?

Kontaktoval jsem pár týmů ve Švédsku, spousta se mi jich ozvala včetně Lerumu. Prvotní myšlenka mého odchodu do Švédska byla spojena s trénováním, v tomhle duchu jsem posílal také zprávy na kluby. Ale Lerum, konkrétně trenér mužů Anton Olofsson, se mi ozval s tím, že si o mně našli další údaje a videa a že stojí o to, abych hrál i ligové soutěže. Na základě toho jsem vše začal řešit i s Libercem a během dvou dní jsme domluvili přestup. Musím poděkovat jak Liberci, tak Lerumu, protože obě strany byly aktivní. Ve středu jsme to začali řešit a v neděli jsem letěl.

Jak byste Lerum popsal? Co od týmu očekáváte?

Už jsem proti nim několikrát hrál, ať už na neligových turnajích, nebo v rámci výjezdu do Švédska s Libercem v minulé sezoně. Moc se mi líbí. Většina hráčů v mužích jsou věkem junioři – ročníky 2002 a 2003, dokonce se tu objevují i šikovní florbalisté z ročníku 2004. I díky tomu jsem se rozhodl právě pro Lerum. Hrají tady nejvyšší juniorskou ligu a druhou nejvyšší mužskou soutěž, která je velmi kvalitní, protože jsou v ní bývalé týmy z SSL.

Jaký byl první den ve Švédsku?

Přiletěl jsem v neděli okolo deváté hodiny ráno, na letišti mě vyzvedli spoluhráči z mužského týmu a jeli jsme se podívat na halu, kde probíhal zápas kategorie B16. Následně mě trenér Anton provedl halou i městem a ukázal mi, jaké tady jsou možnosti, například že mám neomezený přístup do obrovské posilovny. Večer jsme jeli na další zápas a potom do domu, kde budu po celou dobu bydlet. Rodina, která mi poskytla ubytování, má jednoho syna ve Švýcarsku, hraje za Malans. Večeře byla moc příjemná, vše mi vysvětlili a jsou tady pro mě vždycky, když něco potřebuju. Jsou opravdu milí a moc děkuju klubu za to, že mi něco podobného umožnil.

Co očekáváte od této mise ve Švédsku?

Těším se na to, že poznám švédský styl florbalu, který je oproti tomu v Česku rozdílný. Jedním z cílů je také zlepšit si angličtinu, protože tady není jiná možnost dorozumění. A hlavně tady anglicky umí všichni velmi dobře. A rád poznám také nové lidi a místní kulturu.

Se školou to s ohledem na distanční výuku zřejmě nebude příliš obtížné, že?

Teď to není vůbec problém, mám stejný režim jako v Česku a doufám, že distanční výuka vydrží co nejdéle, abych mohl i nadále studovat online. Jsem spokojený s tím, že si den rozvrhnu podle sebe a můžu trávit hodně času na trénincích a věnovat se florbalu.

S juniorským reprezentačním týmem jste se měli účastnit EFT ve Švýcarsku, to ale bylo zrušeno. Co vás na tom nejvíce mrzí?

Hrozně jsem se těšil, že se poprvé setkáme s novým cyklem švédské reprezentace U19. Naposledy jsme totiž na podzimním EFT hráli ještě proti ročníkům 2001, které ale na MS v Brně startovat nemohou. Rozhodně jsem se také těšil na celé naše soustředění a samotný turnaj. Akce s reprezentací mě baví, máme za sebou dost práce a chtěl jsem vidět výsledky.

Jaký máte zatím pocit z příprav směrem ke světovému juniorskému šampionátu?

Po každé reprezentační akci víc a víc cítím, že tým má společný cíl a jde si za ním. Nastavení každého hráče je lepší a máme vyšší ambice. Jdeme nahoru a každý z nás ví, že promrhat šanci na domácím mistrovství světa by byla velká škoda.

