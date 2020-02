Florbalisté Liberce dali rychle zapomenout na nepovedený zápas ve Střešovicích a na domácí palubovce roznesli v utkání 24. kola Superligy florbalu Pardubice vysoko 10:3. Pod jasné vítězství Severočechů se podepsal čtyřmi body Prokop Ferdan.

Liberečtí florbalisté nasázeli Pardubicím desítku. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Už od samotného začátku bylo jasné, kdo bude pánem na hřišti. Matěj Klucho a Martin Čermák poslali Liberec do vedení 2:0. Vzápětí sice pardubický Jan Kourek snížil, ale domácí se potenciálního vzepětí Sokolů nezalekli. Do konce první třetiny se ještě trefili Lukáš Kořínek a Jakub Kopecký. Do kabin se tak odcházelo za stavu 4:1 pro Liberec.