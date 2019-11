V 10. kole florbalové Superligy hostil Liberec soupeře z Brna a jednalo se o duel týmů z konce tabulky. Tři body nakonec získali hosté po výhře 5:2. Liberec se tak propadl až na předposlední místo, kde má na poslední Pardubice pouhý dvoubodový náskok.

Liberec – Vítkovice 6:9. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Poté, co své brankářské umění předvedl liberecký Vaníček, dostali se do vedení hostitelé. Přihrávku Kopeckého zužitkoval Radek Valeš. Domácí tak vyhráli první třetinu 1:0, ale to byla jejich poslední radostná chvíle v tomto utkání.