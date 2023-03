V prvním utkání série soupeře zaskočili. Další dva zápasy už ale vyhrál celek Black Angels, který tak postupuje do čtvrtfinále a libereckému FBC tím ukončil sezonu. Přitom ve třetím rozhodujícím utkání, mohl zvítězit kterýkoliv celek.

Liberečtí florbalisté prohráli s Black Angels podruhé v sérii a sezona pro ně končí. | Foto: Jaroslav Appeltauer

"Očekávaný a tradiční rozhodující zápas, kde nikdo výrazně neodskočil. Každý tým měl lepší a horší pasáže. Dokonce každý i chvíli vedl. Mnohem lépe jsme zvládli úvod utkání, a také situaci 0:2, která dle mého nepramenila z herní převahy Bleků. Na nepříznívý vývoj utkání jsme reagovali daleko lépe než při druhém utkání doma. Herně a výsledkově jsme se dostali zpět do zápasu. Paradoxně nejslabší úsek z naší strany nastal při vedení 3:2 a následně skóre 4:4. Nedokázali jsme držet balon delší dobu a Bleci měli hodně šancí," hodnotil poslední zápas sezony liberecký trenér.

Do třetí části se šlo za těsného stavu 5:4 pro Black Angels. Bylo tedy o co hrát. "Třetí třetina byla od nás jedna z nejlepších v sérii. Sahali jsme po vyrovnání, které bychom si za výkon zasloužili. Bohužel jsme dostali smolný gól na 4:6 a v závěru už nedokázali vyrovnat. Brankář soupeře Matiášek nás skvěle vychytal a byl zaslouženě zvolen hráčem utkání. Jednalo se o takový gamechanger pro Bleky," pochválil Matěj Klucho muže s maskou na druhé straně.

Pro liberecké florbalisty tak sezona touto sérií skončila. "V prvním utkání jsme soupeře zaskočili svým výkonem a připraveností. Stejně tak se dá říct, že naopak oni nás zaskočili v neděli svou hladovostí a změnou tváře mužstva po 16 hodinách. V začátku utkání dali gól v podstatě z každé střely a rychle odskočili. My se už nedokázali vrátit do zápasu. Jak jsem již říkal, třetí utkání bylo velmi vyrovnané a pořád si říkam, jestli Black Angels postoupili zaslouženě. V důležitých momentech ale byli více play-off tým než my, což je logické vzhledem k věkové stavbě týmů. Mají zkušenější hráče, zato my si musíme těmito momenty ještě procházet," hledal příčiny neúspěchu šéf liberecké lavičky.

Mužstvo se z porážky musí poučit, aby do příští sezony vstoupilo silnější. "Celkově jsme se sérií spokojení. Možná škoda, že se hraje pouze na dvě vítězná utkání a po čtyřech dnech je hotovo. Slušel by tomu čtvrtý nebo pátý zápas. Pro nás je to bohužel konec sezony a těšíme se na příští rok," vyhlíží Klucho další ročník florbalové Livesport Superligy.

Black Angels - FBC Liberec 6:5 (2:1, 3:3, 1:1) | Konečný stav série 2:1

Branky: 7. M. Boček (J. Boček), 10. Bouček (Renčín), 27. Hromada (Ludvík), 31. J. Boček (Bauman), 35. Hromada (náj.), 52. Novotný (J. Boček) – 12. Šoltys (Wiener), 21. Ferdan (Stránský), 22. Stránský (Ferdan), 34. Mádlo (Wiener), 59. Mádlo (Stránský). Rozhodčí: Šedivý – Štengl. Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváků: 357. Zásahy brankářů: Matiášek 16 – Mück 14.