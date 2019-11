Na první branku duelu se muselo čekat až do sedmé minuty, kdy rychlou kombinaci zakončila domácí Lenka Novotná. V čase 12:29 už Židenice vedly o dvě branky. Knotková nepříjemně zaškobrtla a ztrátu míčku využila Zuzana Hubáčková k navýšení náskoku.

Poté, co se do hry vrátila potrestaná Foffová, měnilo se skóre znovu. Šest vteřin před koncem první třetiny upravila na 3:0 Barbora Sedláčková. Když se posléze trefily také Jitka Drápalová a podruhé Zuzana Hubáčková, vypadalo to s libereckými nadějemi na bodový zisk hodně mizerně. Hostující Gabriela

Horáková sice využila početní převahu, ale Zuzana Hubáčková s Lucií Romančákovou zastavily možný liberecký nápor. V závěru druhé části se přeci jen Crazy girls podařilo snížit. Přesně zamířily Pavla Bárková a Aneta Foffová. Čtyřgólový rozdíl ve florbalu nic neznamená, notabene pokud do konce utkání chybí ještě dvacet minut.

Myšlenky na potenciální obrat v podání Liberce však zahnaly Barbora Sedláčková a Martina Indrová, po jejichž gólech dostalo skóre konečnou podobu 9:3.

Trenér Židenic Jiří Starý hodnotil duel následovně. „Po většinu zápasu jsme měli utkání pod kontrolou a je jen škoda, že jsme nebyli efektivnější v zakončení. Zápas mohl být rozhodnutý mnohem dříve. Velké poděkovaní dnes patří skvělým vsetínským divákům a celému místnímu klubu za pomoc s pořádáním výjezdního utkání.“

Kouč Liberce Tomáš Jakubík ocenil především možnost podívat se do Vsetína. „Děkujeme soupeři za výlet a že jsme se mohli až z Liberce podívat do krásného Vsetína. Zápas se mně nechce moc hodnotit, takže díky za akci a hodně štěstí soupeřkám do druhé půlky sezony, mají hezky našlápnuto. Všechno si jednou sedne tak, jak má a budeme lepší.“

O získání prvních bodů do tabulky budou Crazy girls bojovat v sobotu 23. listopadu od 16 hodin v Olomouci, na kterou by rády zredukovaly své manko.

Před domácím publikem se představí až v pátek 20. prosince, kdy v rámci 13. kola hostí KM automatik FBK Jičín.

Do konce kalendářního roku pak odehrají ještě střetnutí s Jižním Městem, a to v neděli 22. prosince.

Zakončí rok bodovými zisky?

Extraliga žen

K1 Florbal Židenice – Crazy girls FBC Liberec 9:3 (3:0, 4:3, 2:0)

Branky a asistence: 7. Novotná (Urbášková), 13. Hubáčková (Smutná), 20. Sedláčková, 25. Drápalová (Indrová), 25. Hubáčková (Novotná), 29. Hubáčková (Pravcová), 30. Romančáková (Pravcová), 47. Sedláčková (Dernerová), 57. Indrová (Sedláčková) – 27. Horáková (Hroudová), 37. Bárková, 38. Foffová (Vlachová). Rozhodčí: Hudeček – Rochovanský. Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 167.

Crazy girls FBC Liberec: Dlouhá (Nejezchlebová) – Hroudová, Faťunová, Rumlová, Valešová, Foffová, Kabeláková, Horáková, Bárková, Vlachová, Knotková, Novotná. Trenér: Jakubík.