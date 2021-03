„U mě je nervozita vždy, ale s první větou všechno spadne,“ přiznává v rozhovoru pro klubový web.

Jak jste se ke komentování vůbec dostal?

Na střední průmyslové škole textilní paní profesorka hledala konferenciera. Nejprve se jednalo o módní přehlídky, pak plesy a další akce…Zalíbilo se mi to a už v tom lítám déle jak 14 let. Za spojení s florbalem může Matěj Klucho, za což mu děkuju.

Co je hlavním úkolem komentátora?

Já komentuji vždy jen to, co vidím. Snažím se říkat hlavně ověřené informace.

Vzpomenete si na momenty před vaším prvním komentovaným zápasem? Byl jste nervózní?

U mě je nervozita vždy, ale s první větou všechno spadne a pak už jsem ve svém světě.

Jak dlouho probíhá příprava na komentování?

Postupně se zlepšuju, už jsem něco kolem hodiny a půl na utkání.

Co říkáte na spolupráci s Janem Králem? Jak probíhaly vaše první přenosy?

S Honzou už jsme se potkávali u pořadatelského stolečku a čas od času jsme si to právě pro sebe jen tak komentovali. Když se řeklo, že do toho klub jde, byl jsem rád. Jen jsme to museli trošku nastavit a teď komentujeme spolu.

Co je pro komentátora noční můrou?

Když řeknete nesmysl, nedávno jsem přejmenoval Pažáka (hráč Sparty – pozn. redakce) na Pražáka a celou třetinu jsem ho hlásil takhle. (smích)

Jak náročné je komentovat florbal?

Náročné to skutečně bývá, je potřeba mít všeobecný přehled, sledovat výsledky každého kola, vždy si připravit nějaké zajímavosti. Tím, že to teď komentujeme ve dvou, tak to máme vždy možnost něčím proložit a sdělit divákům i nějakou zajímavost.

Existují nějaké přeřeky, za které se stydíte?

Ani ne, na tohle se dáváme pozor.

Co vás u spolupráce s FBC Liberec stále drží?

Skvělá parta, skvělý klub, rodinná atmosféra. Jsem tady od roku 2014 s půlroční pauzou. Po ní mi to ale chybělo a i lidi se na mě ptali…Začal jsem do toho dělat i jiné projekty (Duklu Liberec), ale ten florbal je srdcovka a daleko víc mě to bavilo. Hodně jsem omezil ostatní akce, ale florbal mě baví a chtěl bych ještě pokračovat.

Probudilo u vás komentování Superligy nějaký komentátorský sen?

Určitě ano. Na utkání se dívá stále větší divácká základna, když předvedu dobrý výkon, mám radost.

Co říká na váš koníček manželka?

No tohle jsem vyzrál (smích). Manželka chodí poslední sezonu taky pravidelně, já komentuju a ona píše on-line.