„Rozhodně nepanuje spokojenost se závěrem. Ve třetí třetině jsme neuvěřitelně neplnili věci, které nám fungovaly v prvních dvou částech. Soupeř toho celkem v klidu využil,“ posteskl si trenér FBC Liberec Zdeněk Skružný.

Lámal se zápas v době, kdy jste nevyužili vlastní přesilovku a Brno naopak dvakrát udeřilo při oslabení? „Úplně si nemyslím, že by tam byl jeden moment, který by duel zlomil. My jsme skoro dvě třetiny nedali gól a vyhrát na čtyři branky už v dnešní Superlize úplně nejde. Spíš vidím problém v tom, že jsme nedokázali svůj náskok za stavu 4:0 navýšit,“ smutnil Skružný.

O den později si Severočeši koupili odpustek. Dokázali totiž vyhrát na horké půdě Chodova 5:3 a alespoň takto odčinili svůj předchozí nezdar.

„Nemyslím si, že jsme byli lepší. Chodov byl víc na míčku a měl víc střel. My jsme byli docela efektivní v zakončení. Podařilo se nám odskočit na dvě branky a v momentě, kdy Chodov dorovnal a vypadalo to, že se nám zase nepovede udržet náskok, se nám naopak podařilo odskočit o jeden gól. To byl asi ten moment, který celé utkání rozhodl,“ řekl Zdeněk Skružný.

„Každý si uvědomil, že výkon, který jsme proti Brnu předvedli ve druhé polovině zápasu, nebyl dobrý a takhle hrát nechceme. Vybrali jsme si tři cíle, které jsme chtěli splnit a na ty se soustředili. Celkem slušně jsme je splnili,“ pochvaloval si Skružný.

„Cíle byly: týmovost, resp. nasazení, rychlý návrat do obrany po ztrátě míčku a tlak do brány s efektivním zakončením,“ upřesnil liberecký lodivod.

V tabulce Livesport Superligy se Liberec nachází na 9. místě se ziskem 19 bodů. O příštím víkendu odehrají Severočeši znovu dvě partie – nejprve proti Tatranu Střešovice a poté s Otrokovicemi.

Livesport Superliga - 15. kolo

FBC Liberec - FBŠ Hummel Hattrick Brno 4:5 (3:0, 1:0, 0:5)

Branky a nahrávky: 11. Dlesk (Baudisch), 15. Bitman (Čermák), 18. Kopecký (Lhota), 23. Valeš (Čermák) – 42. Brom (Sládeček), 45. Brom (Sládeček), 48. Juhaňák (Sládeček), 52. Brom (Jalový), 56. Ondráček (Kostka). Rozhodčí: Bališ, Varga. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. V oslabení: 0:2. Hráno bez diváků.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho, Kárník, Bitman, Kološ – Kopecký, Valeš, Rozkovec – Čermák, Dlesk, Stránský – Lhota, Baudisch, Šoltys – Martínek, Kořínek, Wiener – Balatka, Světlík.

FBŠ Hummel Hattrick Brno: Kuhn (Kolajta) – Brom, Jalový, Kostka, Sládeček, Horák, J. Kůra – Procházka II, Fuchs, Juhaňák – Leško, Slezák, Dvořák – Martin Nagy, Ondráček, Vlach – Halama, M. Kůra, Ši. Hronek.

Livesport Superliga - 16. kolo

FAT PIPE Florbal Chodov - FBC Liberec 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 27. Maxa, 39. Mikeš (Majer), 50. Mikeš (Horký) – 16. Kopecký (Valeš), 17. Baudisch (Dlesk), 35. Kopecký (Kološ), 53. Šoltys (Dlesk), 59. Šoltys. Rozhodčí: Dolanský - Sýkora. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Hráno bez diváků.

FAT PIPE Florbal Chodov: Hodík – J. Bauer, Maxa, Podhráský, Strnad, Sýkora, T. Vávra – Eremiáš, Horký, J. Koutný – M. Koutný, Majer, Mikeš – Ondrušek, Pergler, Plíhal – Řezáč, M. Vávra, Vošta.

FBC Liberec: Ponomarev (Mück) – Bitman, Kárník, Klucho, Kološ – Balatka, Baudisch, Čermák – Dlesk, Kopecký, Kořínek – Lhota, Martínek, Rozkovec – Stránský, Světlík, Šoltys – Valeš, Wiener.

Zdroj: Český florbal