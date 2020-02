Dramatické utkání florbalové Superligy bylo k vidění v Liberci, kam zavítaly Královské Vinohrady. Duel 22. kola dospěl nakonec až do prodloužení a deset vteřin před jeho koncem rozhodl o bodu navíc pro Liberec Radek Valeš. Liberec zdolal Vinohrady 7:6.

Florbalisté Liberce přetlačili Královské Vinohrady v prodloužení. | Foto: Jaroslav Appeltauer

Na první gól se muselo čekat až do sedmé minuty, kdy skóre zápasu otevřel liberecký Radek Valeš. Hned vzápětí ale bylo vyrovnáno. Po kombinaci já na bráchu, brácha na mě zakončil přihrávku Zbyňka Stuchlíka Ondřej Stuchlík. Vinohrady se dokonce dostaly po trefě Jana Svobody do vedení, ovšem s rychlou odpovědí přispěchal Vojtěch Hejduk. Do kabin se tak šlo za stavu 2:2.