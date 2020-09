FBC Liberec odehrál tři utkání v právě probíhající florbalové sezoně. Nejprve doma nestačil na Ostravu 3:7, poté vyhrál v Brně 7:2 a naposledy na své palubovce podlehl Chodovu 2:5. „Každý vstup do sezony je důležitý pro tým, pro klid v kabině,“ je si vědom Klucho.

Jedná se už o třetí sezonu, ve které vedete tým s kapitánskou páskou. Co pro vás vlastně znamená být kapitánem?

Je to pro mě velká čest být kapitánem tak skvělého mužstva. Jsem rád za důvěru spoluhráčů i trenérů.

Jaká je vaše role v týmu?

S přibývajícími roky se postupně pasuji do role mentora ve své pětce, i pro mladší spoluhráče obecně, což jsou vlastně kromě Kološka a Ivánka všichni (smích). I v nadcházející sezoně chci působit jako jeden z hlavních pilířů naší defenzivy.

Jak nahlížíte na tým, který vstoupil do nové sezony?

Řekl bych, že odchodů bylo relativně málo oproti minulým letům. Nejdůležitější podle mě je fakt, že všichni klíčoví hráči pokračují. Spousta kluků se dostává, nebo se už dostala do nejlepších sportovních let. Navíc se do hry vložili nadějní mladí hráči. Myslím si, že tento vyvážený mix může fungovat. Na současný tým nahlížím jako na silné družstvo, které rozhodně musí mít ambice atakovat play-off.

Kostra týmu zůstala, ale změny proběhly v brankovišti. Budou brankáři vaší silnou stránkou?

Řekl bych, že papírově jsme v brankovišti posílili. Dan Mück je i přes mladý věk velmi zkušeným gólmanem, zažil toho opravdu hodně. Za ním je dvojička Ivan Ponomarev a Honza Král, tedy zkušený mazák a učeň v našem brankovišti. Takže i gólmanské složení na tuto sezonu vypadá velmi zajímavě.

Jak vnímáte přítomnost juniorů v týmu?

Je to úžasné obohacení tréninků a naší hry obecně. Kluci jsou na tom, co se florbalu a návyků týče skvěle, možná lépe než někteří muži. V současné chvíli musí sbírat zápasové zkušenosti a herní minuty. Ve svém věku se současně musí učit, co vlastně znamená kariéra vrcholového sportovce, s čímž jim starší hráči velmi rádi pomohou, když budou chtít.

Je začátek sezony tolik důležitý?

Každý vstup do sezony je důležitý pro tým, pro klid v kabině. V této sezoně bude možná o to důležitější, protože asi nikdo netuší, jak bude sezona probíhat. Nechci předjímat nějaké pochmurné scénáře, ale každý asi bude klidnější, když se mu vstup do sezony povede a posbírá nějaké body.

Co je cílem pro tento ročník?

Naším hlavním cílem je postup do play-off. Shodli jsme se úplně všichni v celém týmu.

Nemáte obavy z této sezony? Může přijít karanténa, odložené zápasy.....

Samozřejmě se bojím a podle mě se jí musí obávat všichni florbalisté, kteří jsou z 90 % amatéři. Jsem zvědav, jak se všichni kluci budou držet své práce v situaci, kdy třeba jednou za dva měsíce půjdou do karantény. V kontaktním kolektivním sportu, navíc v realitě florbalu, kde se hráči i trenéři hodně prolínají, to podle mě není něco neobvyklého.