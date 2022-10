Celek zpod Ještědu se poté dostal do náskoku ještě jednou, a to když necelých šest minut před koncem udeřil v oslabení Šimon Stránský, jenž si připsal dva góly a čtyři asistence. Srovnání pak zařídil Milan Tichý. V prodloužení pak po třetí asistenci Štěpána Slaného v klání rozhodl Václav Vavruška, který se blýskl krásnou individuální akcí.

„My jsme z nějakého důvodu opět přestali hrát, ale pracujeme na tom a řešíme. Velmi mi vadí individuální chyby, které hráči rozhodně dělat nemusí. To jsou věci, které nám ubližují a s naším nulovým sebevědomím se nám těžko vrací do zápasu,“ hodnotil utkání Zdeněk Skružný, nespokojený kouč Liberce.

„My jsme šli do zápasu, že vyhrajeme, ale po první třetině jsme vůbec naši převahu nevyužili. My většinu branek dostáváme z chyb, které děláme při hře s míčkem a to rozhodlo. Do dalšího utkání musíme jít všichni s úkolem dělat to, co na hřiště máme,“ má jasno liberecký florbalista Filip Ferdan.

„Začátek zápasu jsme trochu nechytli. Ani bych neřekl, že jsme byli nesoustředění, spíše nám to tam prostě napadalo a ovlivnila to i první přesilovka, která dostala Liberec do psychické pohody a my se na druhé straně trochu trápili se zakončením. Ve druhé třetině jsme začali hrát ještě více přímočařeji, začalo se nám dařit trestat liberecké chyby, které jim trochu nahlodaly jejich sebevědomí. To navíc po posledních zápasech nebylo největší,“ přiznal Štěpán Slaný, obránce České Lípy, který si v utkání připsal čtyři body a v základní části překonal metu 350 bodů. Zůstává nejproduktivnějším obráncem historie Superligy.

Liberec je v tabulce na dvanáctém místě. Česká Lípa, která bodovala potřetí v řadě, je na šesté příčce.

FBC Liberec – FBC 4CLEAN Česká Lípa 8:9p (4:1, 1:3, 3:4 – 0:1)

Branky: Stránský 2, Kárník 2, Wiener 2, Ferdan, Valeš – Jirsa, Kopič, Štěrba, Slaný, Krajcigr, Kouba, Peška, Tichý, Vavruška.