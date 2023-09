Překvapením svátečního 4. kola florbalové superligy je cenné venkovní vítězství FBC Liberec 10:8 na palubovce Tatranu Střešovice. Prvního vítězného skalpu se dočkala i českolipská parta, která porazila v úžasné atmosféře Pardubice 8:3.

Česká Lípa 4Clean - Sokoli Pardubice. Zápas florbalové superligy vyhráli domácí. Foto: Vít Černý | Foto: Deník/VLP Externista

Dvakrát se v první třetině trefil Daniel Štěrba, po vyrovnané druhé periodě rozhodla Česká Lípa o zisku prvních bodů v sezoně ve třetině třetí. Paráda!

"Chtěli jsme do sezony vstoupit dobře, proto pro nás byl čtvrteční zápas klíčový. Získali jsme sebevědomí i první body, máme mladý tým, pro který je úspěch po nějakých porážkách opravdu cenný," řekl manažer Štěpán Slaný.

Už v neděli však čeká jeho mužstvo venkovní duel se střešovickým Tatranem. "Ano, čeká nás série těžkých zápasů, o to víc si výhry nad Pardubicemi vážíme, snad jsme se do dalších střetnutí dobře naladili. Jsme rádi, že jsme udělali i radost divákům, kteří v opět vyprodané hale vytvořili tradičně výbornou kulisu. Je nám ale jasné, že proti Střešovicím to bude v neděli strašně těžké," dodal Slaný.

Právě skalp Střešovic v pražských Řepích získal Liberec. Hosté začali proti Tatranu skvěle. Vstřelili první gól, poté sice prohrávali, avšak dokázali si vzít vedení zpět a v polovině zápasu vedli 6:2. Čtyřmi góly se na tom podílel Jakub Faksa. Ve 45. minutě vedl Liberec dokonce o pět branek 8:3 a náskok už uhájil.

"Zápas by byl těžký za každé situace, ale ta naše se v týdnu ještě zhoršila v tom, že nám postupně odpadli, nebo se nestihli dát dohromady, čtyři důležití hráči základní sestavy - Šoltys musel být v práci, Valeš kvůli zranění, Pařízek chybí dlouhodobě a Madlo se nedal dohromady zdravotně. Měli jsme mladou lavičku, někteří kluci naskočili do prvního ostrého zápasu v základu," konstatoval liberecký trenér Matěj Klucho.

Podle něj mužstvu strašně pomohla první třetina. "My jsme ji vyhráli 5:2, byli jsme efektivní z brejků. Tatran se sice dostal do vedení 2:1, ale mi jsme pak čtyřmi góly v řadě otočili. Druhá třetina už byla vyrovnaná, domácí začali respektovat naši sílu a kvalitu. Ve třetí třetině jsme odskočili do velkého náskoku 8:3 a 9:4. Střešovice se pustily do hry šest na pět, ve které byly silné, my jsme nezvládli některé věci takticky a soupeř se dostal na kontakt. V závěru jsme se o výsledek ještě velmi reálně báli, brali jsme si time out. Naštěstí jsme dali desátý gól a zabrzdili jízdu Tatranu."

Klucho považuje výsledek 10:8 za senzační. "Máme tři body, se kterými se, myslím, nepočítalo. Euforii si musíme přenést do nedělního zápasu v Karlových Varech, kde se od nás naopak body očekávají," připomněl liberecký trenér víkendový mač na palubovce posledního celku tabulky.