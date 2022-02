„Víceméně jsme hráli dobře, kluci byli trpěliví na míčku. Bohužel jsme si nepohlídali hlavní zbraně Liberce a to je rychlý přechod do protiútoků. Z toho padly dvě branky. Pak jsme byli zbrklí a ztráceli hodně míčků. Kdybychom tam místo dvou tyček dali góly, bylo by to jiné. Liberec nás nepřekvapil, ale byl prostě produktivnější,“ kroutil hlavou Tomáš Svačinka, kouč Ostravy.

„Byli jsme precizní do obrany a využili všechny příležitosti, které nám Ostrava dala. To rozhodlo. Precizně jsme hráli v blocích, to bylo také důležité,“ připomněl liberecký florbalista Jakub Kopecký, který byl vyhlášen nejlepším hráčem Liberce v prvním utkání.

Severočeši po zápase přespali v Ostravě a v neděli získali postupový bod. Byl to ovšem těžký zápas, svázaný taktikou, rozhodnout musely až samostatné nájezdy.

Skoro tři stovky diváků vidělo v Liberci vyrovnanou bitvu. V základní hrací době padly pouze dva góly, na obou stranách excelovali oba brankáři.

Nerozhodlo ani prodloužení, utkání musely rozseknout samostatné nájezdy.

V nich začala lépe Ostrava, Pešat jí dostal do vedení. Jenže pak Daniel Mück zamkl svou svatyni a další míček za svá záda nepustil. Ostravského golmana Bindera překonali Ferdan a Wiener.

Klíčovým mužem v celé sérii byl právě liberecký brankář Daniel Mück, který byl v neděli vyhlášen tím nejlepším z liberecké kabiny.

„Musím poděkovat celému týmu, odvedli jsme super výkon. Na hřišti jsme bojovali a strašně moc chtěli přes Ostravu přejít. Důležité bylo, že jsme vyhráli první zápas. Doma to bylo hodně těžký krok, který jsme zvládli. Nájezdy? To už je vabank, rozhodovali brankáři. Celkově rozhodly detaily, dokázali jsme ubránit ostravské přesilovky a zvládli jejich tlak na naší půlce. Dobrá práce,“ usmíval se Mück.

Ten v nedělním utkání neskutečně burcoval své spoluhráče. „Jsem sice klidnější typ, ale jakmile jde o vypjaté momenty, tak se to snažím vyhecovat. Je dobře, že jsme to doma urvali, alespoň bude více času na regeneraci,“ přiznal liberecký muž v masce.

Z úspěšného víkendu měl samozřejmě radost i liberecký trenér Petr Salát.

„První půlka úspěchu přišla v Ostravě, ta druhá byla těžká. Bylo to velká taktická chyba, bylo jasné, že vyhraje ten, který bude mít prostě větší štěstí. Jsem moc šťastný, že jsme to zvládli. Bylo to hodně vybojované. Moc mě těší, že jsme za ty dva zápasy udělali minimum chyb. Doufám, že v takovém módu budeme pokračovat. Sice moc branek nepadlo, ale hrál se pěkný florbal a já věřím, že se fanoušci, co k nám dorazili, bavili. Prim hráli brankáři, dobře zahrály obě obrany,“ zhodnotil vše Salát.

Ten se ještě ohlédl za tím, jakým způsobem vybíral pět nejlepších střelců na samostatné nájezdy. „Poměrně jednoduše. Hráči musí vědět, jaké mají zkušenosti. Prostě jsem se zeptal, kdo chce dát gól. Ozvalo se mi pětkrát – já ho dám. Takže těch pět jmen bylo jasných,“ dodal s úsměvem.

Pro čtvrtfinále si Liberec vybrala Mladá Boleslav. Začíná se o víkendu 26. února na půdě Boleslavi.

FBC ČPP Bystroň Group Ostrava – FBC Liberec 1:4 (1:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 11. Sládek (Pešat) – 4. Klucho, 12. Valeš (Smutný), 53. V. Janeček, 58. Wiener (Ferdan).

Liberec: D. Mück (Chlad) – Klucho, Bitman, Dlesk, Pařízek – Jakub Kopecký, Valeš, Mádlo, Vacek, Rozkovec, Smutný, Baudisch, Ferdan, Šoltys, Macháč, Wiener, Světlík, V. Janeček.

FBC Liberec – FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 2:1 sn (0:0, 1:0, 0:1 – 0:0)

Branky a nahrávky: 38. Ferdan (Jakub Kopecký), rozh. náj. Wiener – 50. Chatrný (Sládek).

Liberec: D. Mück (Chlad) – Klucho, Bitman, Dlesk, Pařízek – Jakub Kopecký, Valeš, Mádlo, Vacek, Rozkovec, Smutný, Baudisch, Ferdan, Šoltys, Macháč, Wiener, Světlík, V. Janeček.