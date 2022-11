„K zápasu jsme přistoupili s podobným nadšením jako do zápasu ve Vítkovicích. Nespočet zbytečných chyb, které soupeř dokázal bez problémů potrestat, nás stalo body. Z mého pohledu to byl jeden z našich nejhorších výkonů. Bohužel zrovna přišel v moment, kdy jsme potřebovali vyhrát, abychom se odpoutali od spodku tabulky. Tím, že jsme zase všem nadostřel, znamená, že musíme všichni začít hrát poctivě, jako proti Spartě. Nejsem si jistý, jestli naše poctivá hra bude stačit na následující dva zápasy, kdy máme silné soupeře. Věřím, že se o to pokusíme,“ věří Radek Krajcigr, českolipský útočník.

„Byla to křeč od začátku, potřebovali jsme jednoduchý, možná nějaké laciný gól, který by nás nastartoval. To se bohužel stalo, ale na druhé straně. Doufám, že se to nebude opakovat a že od příště už to bude jenom lepší,“ dodal.

Liberečtí florbalisté zvládli i druhý zápas po reprezentační pauze. Po domácí výhře nad Ostravou si dojeli pro výhru i v nedělním 10. kole na palubovku Královských Vinohrad. Rychle odskočili na 5:1 a pak průběh klání kontrolovali a s přehledem zvítězili 7:3.

Třetí výhra v řadě vyhoupla Liberec na zisk 14 bodů. Pokračování Livesport Superligy přinese nedělní duel s obhájci titulu z Mladé Boleslavi. Utkání startuje již tradičně v 15 hodin na SH Dukla Liberec. Česká Lípa hraje v neděli proti Střešovicím.