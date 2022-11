Duel plný obratů se odehrál v Liberci. Domácí se s Ostravou prakticky celý zápas přetahovali o vedení a o výsledku tak rozhodly až poslední minuty. Hosté ve 44. minutě zareagovali na liberecké vyrovnání a po trefě Marka Bräuera z předbrankového prostoru šli do vedení 5:4. To však bylo naposledy. Zhruba osm minut před koncem totiž povedenou střelou srovnal Vojtěch Janeček a finální tečku udělal Radek Valeš, jenž nejprve zakončením od mantinelu vrátil Severočechům náskok a v posledních vteřinách pojistil triumf ranou do prázdné klece.

„Ve třetí třetině jsme se dokázali semknout, zahráli jsme konečně jako tým, přidali emoce, napadaly nám tam nějaké branky a celkově to dopadlo dobře. Efektivita byla dobrá, ale počet střel nám všeobecně chybí, možná je to nedostatkem sebevědomí, kdy místo odvahy zakončit situaci zbytečně přehráváme. V neděli jedeme na Vinohrady a očekáváme podobný zápas a kvalitního soupeře,“ konstatoval Zdeněk Skružný, trenér FBC Liberec.

Filip Smutný, nejlepší liberecký hráč utkání, se vrátil po zranění kotníku. „Pomohlo nám, že jsme věřili, že i když nám to střelecky moc nelepilo, že můžeme vyhrát. Nakonec nám i málo střel na výhru stačilo. Po pátečním tréninku, videu a sobotním volnu pojedeme k další výzvě,“ uvedl Smutný.

Ostrava přestřílela domácí 20:11, avšak ani to na bod nestačilo. „Neproměnili jsme šance, střelecky se nám nedařilo a Liberec naopak svoje příležitosti využil,“ řekl ostravský kouč Robert Segeťa.

FBC Liberec - FBC ČPP Bystroň Group Ostrava 7:5 (1:1, 2:3, 4:1)

Branky: 4. Světlík, 22. Macháč, 37. Pařízek, 41. Smutný, 52. Janeček, 54. Valeš, 60. Valeš - 9. Choma, 32. Herblich, 35. Pešat, 40. Kuczera, 44. Bräuer. Rozhodčí: Dolanský - Sýkora. Vyloučení: 1:1. Využití: 1:0. Diváků: 230. Zásahy brankářů: Műck 15 - Binder 4.

Pořádnou kanonádu rozjely Vítkovice, které nadělily patnáct tref České Lípě. Perfektně se dařilo Martinu Gattnarovi či Adamu Zubkovi (oba 3+2). Dobře je pak doplňovali čtyřbodoví Lukáš Fukala (1+3) s Markem Matejčíkem (2+2).

„Začátek působí zkresleně. Po reprezentační pauze začaly oba týmy vlažně, tempo bylo pomalejší. My jsme toho využili, jenže pak Vítkovice přidaly, byly aktivnější a my to vůbec nezachytili. Bylo to z naší strany nemastné, neslané. Nevím, zda to bylo tou pauzou, nebo dlouhou cestou. Chybělo námi pár hráčů. Hráli jsme bez života, bez emocí, bylo to mdlé. Bylo jasné, že Vítkovice, které mají vysokou kvalitu, nám nějaké góly dají. Jenže my jsme jim to strašně ulehčili,“ kroutil hlavou David Derka, kouč České Lípy.

Ta už v sobotu nastoupí k dalšímu utkání, když doma od 19 hodin hostí Black Angels. „Někteří hráči mají zdravotní problémy, uvidíme, kdo se stihne dát dohromady. Toho času moc není,“ dodal Derka.

1. SC TEMPISH Vítkovice - FBC 4CLEAN Česká Lípa 15:5 (7:2, 4:2, 4:1)

Branky: 4. Zubek, 5. R. Gattnar, 6. Palčinský, 7. Šebesta, 15. Palčinský, 19. Zubek, 20. Šebesta, 23. Zubek, 24. Matejčík, 24. M. Gattnar, 39. M. Gattnar, 46. Besta, 56. Matejčík, 57. Fukala, 60. M. Gattnar - 1. Krajcigr, 4. Peška, 27. Slaný, 35. Krajcigr, 58. Vavruška. Rozhodčí: Kačer - Vašíček. Vyloučení: 0:3. Využití: 3:0. Diváků: 234. Zásahy brankářů: Souček 11 - Netopilík 4, Dvořák 10.

Tabulka: 1. Střešovice 27, 2. Vítkovice 21, 3. Mladá Boleslav 21, 4. Bohemians 21, 5. Sparta Praha 17, 6. Česká Lípa 13, 7. Chodov 12, 8. Liberec 11, 9. Pardubice 10, 10. Kr. Vinohrady 8, 11. Ostrava 8, 12. Black Angels 7, 13. Otrokovice 5, 14. Karlovy Vary 5.