Na první gól se čekalo až do 12. minuty, kdy se prosadil českolipský Jakub Pařízek. Zanedlouho Liberec šťastně vyrovnal, když si míček do vlastní branky nasměroval Daniel Štěrba. Vzápětí už hosté vedli po trefě Martina Čermáka, který zakončil rychlý kontr.

Po přestávce Lípa vyrovnala. Jirsa přihrál na druhou stranu Tomáši Kadlecovi, který střílel do poloprázdné branky. V polovině duelu neuspěl Jirsa, ale Česká Lípa přeci jen otočila průběh zápasu. Jirsa poslal přihrávku do středu hřiště, kde číhal Václav Vavruška – 3:2. O minutu později se začínalo opět od začátku zásluhou Radka Valeše.

V čase 34:43 bylo v českolipské hale znovu veselo. Václav Vavruška si sebral míček a otočkou překonal libereckého brankáře Mücka. Po návratu z kabin byl Vavruška u dalšího gólu. Hostující Kopecký jej totiž nedovoleně zastavil a nařízené trestné střílení proměnil střelou pod břevno Milan Tichý.

Záhy zvýšil na 6:3 pro Lípu Jaromír Ekl a Vojtěch Wiener snížil libereckou ztrátu. Jakýkoliv pokus o obrat sebral Liberci dalším zásahem Milan Tichý. Půl minuty před koncem upravil na konečných 7:5 pro Českou Lípu Martin Čermák.

Ohlasy trenérů

David Derka (FBC Česká Lípa): „Pro nás to jsou fajn body, ale i kdybychom byli první nebo poslední, tak byl pro nás tento zápas hodně důležitý. Jedná se o derby, města od sebe dělí 50 kilometrů a v obou klubech proti sobě hrají děti a další kategorie. Pro nás je důležité tato utkání vyhrávat. Sice až na třetí pokus, ale konečně jsme letos dokázali Liberec porazit. Přistoupili jsme k tomu trochu jinak. Řekli jsme si, že základem bude, abychom neprohráli první třetinu, protože v obou předchozích vzájemných zápasech byla rozhodující.“

Zdeněk Skružný (FBC Liberec): „Lípa byla evidentně více nažhavená pro vítězství. Udělali pro něj maximum. Nám to trochu nevyšlo vepředu, protože spoustu šancí, které jsme měli, jsme neproměnili. Bylo to zasloužené vítězství domácích. Zlomovým momentem bylo, že se Lípě podařilo odskočit na tři góly. Z nás bylo cítit, že moc nevěříme tomu, že bychom ještě nějaké branky mohli dát. Přesto jsme si šance vypracovali, ale českolipský brankář skvěle zachytal. Bylo by samozřejmě lepší mít tři body. Máme ještě před sebou dva zápasy a když získáme tři body, tak by teoreticky mohly stačit k postupu do play-off.“

Livesport Superliga – 24. kolo

FBC 4CLEAN Česká Lípa – FBC Liberec 7:5 (1:2, 3:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 12. Pařízek (Kadlec), 26. Kadlec (Jirsa), 31. Vavruška (Jirsa), 35. Vavruška (Slaný), 47. Tichý (TS), 48. Ekl (Krajcigr), 53. Tichý (Krajcigr) – 16. Štěrba (vla.), 17. Čermák (Wiener), 32. Valeš (Wiener), 49. Wiener, 60. Čermák (Valeš). Rozhodčí: Valenta – Žďárský. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Hráno bez diváků.

FBC 4CLEAN Česká Lípa: Dvořák (Chyna) – Tichý, Novák, Stárek, Kadlec, Pastor, Slaný, Štěrba – Dzierža, Karel, Kopič – Semerád, Jirsa, Vavruška – Krajcigr, Pařízek, Vlček – Ekl, Kalina.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho, Kárník, Bitman, Kološ, Janeček – Valeš, Salát, Rozkovec – Čermák, Dlesk, Stránský – Baudisch, Ferdan, Kopecký – Šoltys, Kořínek, Wiener – Světlík.