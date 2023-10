Čtvrtou výhru v řadě zapsal florbalový Liberec, který doma splnil roli papírového favorita, když nováčka Butchis přestřílel 9:5. Díky pátému vítězství v sezoně drží aktuálně bronzovou příčku.

Liberečtí florbalisté doma porazili nováčka Butchis 9:5. | Foto: Jaroslav Appeltauer

„Je to samozřejmě milé, ale nechceme tomu podlehnout. Jsme rádi, že zvládáme momenty, které zvládat máme a že porážíme týmy, které bychom měli porážet. To je alfa a omega pro dobré umístění po základní části. Teď už myslíme na další zápas,“ má jasno Matěj Klucho, asistent libereckého trenéra.

Domácí florbalisté se v zápase s Butchis dostali do brzkého vedení 2:0, a to po brankách Filipa Smutného a Jakuba Kopeckého. Moc dlouho jim ale nevydrželo, neboť jejich soupeři stačilo na kontaktní gól pouhých deset vteřin přesilové hry. Ve druhé části vyrovnaná hra pokračovala, pak ale Liberec přeřadil na vyšší obrátky a pěti brankami ve třetí dvacetiminutovce rozhodl o svém vítězství. Třemi kanadskými body mu k tomu pomohlo trio Jakub Kopecký, Matyáš Velc a Filip Smutný.

„Věděli jsme, že soupeř má velmi dobré vstupy do jednotlivých třetin, řekl bych, že do toho vlétnou s elánem. Tomu jsme chtěli předejít a věřím, že se nám to podařilo,“ dodal Klucho.

FBC Liberec - BUTCHIS 9:5 (3:1, 1:1, 5:3)

Branky: 2. Smutný, 9. Kopecký, 20. Rozkovec, 39. Janeček, 41. Faksa, 50. Wiener, 51. Kopecký, 58. Velc, 60. Velc - 10. Pecha, 38. Pecha, 49. Papež, 54. Pecha, 60. Pecha. Rozhodčí: Milan Baloun - Tomáš Sommer. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:1. Diváci: 220. Zásahy brankářů: Petr Chlad 18 - Eduard Vladař 23.

Liberec: Chlad (V. Dufek) – Kárník, Bitman, Fišera, Šoltys, Dolejš, Janeček – Kopecký, Mádlo, Rozkovec, Korych, Smutný, Velc, Ferdan, Macháč, Wiener, Faksa, F. Kučera.