Svěřenci trenéra Zdeňka Skružného nebyli proti Spartě daleko k zisku nějakého bodu. Po dvou třetinách byl stav nerozhodný 2:2. Na začátku třetí části vedl Liberec dokonce 4:2, ovšem Pražané pěti góly duel otočili a nakonec vyhráli 7:5.

„Bylo to dlouho výsledkově vyrovnané utkání. Sparta byla o něco lepší, protože byla více na míčku. Více nás tlačila, ale my jsme zase dokázali kontrovat z brejků. Měli jsme tam několik šancí. Z mého pohledu to bylo vyrovnané střetnutí, které nakonec rozhodl náš výpadek a efektivní hra Sparty během tří minut ve třetí třetině,“ zhodnotil duel trenér Liberce Zdeněk Skružný.

„Je to takový náš nešvar. Přijde mi, že když dostaneme gól, tak moc řešíme, jak se to stalo a nejsme schopni se soustředit směrem dopředu. Snažíme se na tom s hráči pracovat. Říkali jsme si, že už se to snad podařilo vyřešit, ale výpadek proti Spartě ukázal, že nás to trápí pořád,“ pokrčil rameny Skružný.

Jedná se o psychický útlum? „Tentokrát asi úplně ne, protože góly byly hodně zvláštní. Byla tam hodně přísná standardka a pak přišla naše chyba ve středu hřiště. Úplně si nemyslím, že to bylo psychickým blokem. Nicméně góly v rychlém sledu nás stojí lepší výsledky v zápasech,“ dodal Skružný.

Nejlepším hráčem utkání ze strany Liberce byl vyhlášen Jakub Kopecký. „Hrálo se mi dobře. Bylo to vyrovnané utkání a mohlo to dopadnout na obě strany. Bohužel rozhodly naše individuální chyby, kdy jsme měli výpadek asi tři minuty. Obrana byla výborná, akorát je škoda, že v útočném pásmu nemáme klid na hokejkách.“

„Dan chytal výborně a podržel nás. Byl to on, kdo držel vyrovnaný stav a my mohli do konce zápasu jakkoliv zareagovat,“ pochválil Kopecký svého brankáře Mücka.

V neděli hostili liberečtí florbalisté Královské Vinohrady, se kterými měli plné ruce a nohy práce. Ačkoliv byl Liberec favoritem, musel v průběhu klání dvakrát dorovnávat. V 55. minutě Vinohrady dokonce vedly 5:3, ale Radek Valeš dvěma góly, kterými zkompletoval hattrick, poslal zápas do prodloužení. Nakonec se rozhodlo o vítězi až v samostatných nájezdech, ve kterých si díky Martinu Čermákovi připsal plusový bod Liberec.

„My jsme slibně rozehraný zápas, kdy jsme celkem v klidu kontrovali jak hru, tak výsledek, svými hrubými chybami ve třetí třetině dostali k tomu, že soupeř vedl o dva góly. Bod jsme museli zachraňovat až v power-play. Bohužel se nám nevyhýbají několikaminutové pasáže, kdy úplně vypadneme z role a soupeř toho většinou dokáže využít,“ uvedl kouč Skružný.

Liberec mívá s týmy ze spodní části tabulky problémy a opakovalo se to i proti Sokolu. „Je to pravda. Pokud chceme přemýšlet o play-off, což má být naším cílem, tak bychom poslední tým tabulky měli určitě porazit. Na druhou stranu Vinohrady mají svoji kvalitu, o čemž všechny přesvědčily v loňském ročníku. To samé lze říct o dalších týmech, které jsou v tabulce pod námi. Jejich kvalita je slušná. Není jednoduché v zápasech, které jsou psychický náročné, bodovat,“ popisuje Skružný.

Livesport Superliga – 19. kolo

ACEMA Sparta Praha - FBC Liberec 7:5 (0:0, 2:2, 5:3)

Branky a nahrávky: 25. Garčar (Dibelka), 33. Garčar (Kareš), 48. Ujhelyi (Čermák), 48. Pruner (Zouzal), 49. Bachmaier (Krbec), 49. Čermák (Zouzal), 57. Kolstrunk – 31. Kopecký (Wiener), 34. Čermák (Valeš), 41. Stránský (Kološ), 46. Světlík (Stránský), 58. Kopecký (Valeš). Rozhodčí: Sýkora – Tkáč. Vyloučení: 2:1. Využití: 0:1. Hráno bez diváků.

ACEMA Sparta Praha: Mart. Beneš (Zítka) – Bartoš, Bachmaier, Garčar, Kozák, Zeman, Křenek, Dibelka, Dolejš, Pruner, Veselý – Kolstrunk, Ujhelyi, Zouzal – Beneš, Pažák, Čermák – Kareš, Krbec.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho, Kárník, Bitman, Kološ, Janeček – Kopecký, Valeš, Rozkovec – Čermák, Dlesk, Stránský – Lhota, Baudisch, Šoltys – Wiener, Balatka, Světlík.

Livesport Superliga – 13. kolo

FBC Liberec – TJ Sokol Královské Vinohrady 6:5 po samostatných nájezdech (3:1, 0:1, 2:3 – 0:0)

Branky a nahrávky: 11. Valeš (Kološ), 13. Čermák (Wiener), 20. Balatka (Dlesk), 58. Valeš (Kološ), 60. Valeš (Kološ), rozh. náj. Čermák – 4. Z. Stuchlík, 39. Bína (Z. Stuchlík), 42. Strachota (Gregor), 49. Gregor (TS), 55. Bína (Procházka). Rozhodčí: Müller – Novosad. Vyloučení: 1:1. Bez využití. Hráno bez diváků.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho, Bitman, Kološ, Janeček, Kárník – Kopecký, Valeš, Rozkovec – Čermák, Dlesk, Baudisch – Lhota, Stránský, Šoltys – Kořínek, Wiener, Balatka – Světlík.

TJ Sokol Královské Vinohrady: Šantora (Buchta) – Jelínek, Vnuk, Gold, Fiala, Čuda, O. Stuchlík, Lanc, Svoboda – Cabejšek, Bína, Hartman – Pinkas, Gregor, Hájek – Klápa, Z. Stuchlík, Strachota – Procházka.

Zdroj: Český florbal