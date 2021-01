Prvním soupeřem, se kterým se museli Severočeši popasovat, byly Střešovice. Do utkání vstoupil lépe domácí Tatran, který zásluhou Matěje Havlase otevřel skóre. Vyrovnání zařídil v čase 27:26 Jan Šoltys. Zanedlouho si Pražané vzali ztracené vedení zpět, když se prosadil Milan Meliš. O dvě minuty později Střešovice vedly už o dvě branky, při vlastním oslabení se trefil Filip Langer.

Ve třetí třetině Liberec zabral a Prokop Ferdan snížil. V 55. minutě se do kolonky střelců zapsal opět Prokop Ferdan, jenž srovnal na 3:3. Duel tak dospěl do prodloužení, které trvalo pouhých jednapadesát sekund. Bonusový bod vystřelil Liberci Martin Čermák.

O den později hostili florbalisté Liberce celek Otrokovic. V tomto střetnutí padly jen dva góly a oba do sítě Panterů. Bezbrankový stav zlomil v 8. minutě Matěj Klucho, jenž střelou švihem zužitkoval početní převahu. Na další trefu se muselo čekat až do třetí části, v níž trestné střílení proměnil Martin Čermák. Liberec tak porazil Otrokovice 2:0. Nulu vychytal gólman Daniel Mück.

„Je to obrovská škoda. Do zápasu jsme šli s tím, že chceme vyhrát. Jediná nevýhoda byla v tom, že jsme nedali góly,“ litoval brankář Otrokovic Kevin Majrich. Panteři před víkendem vyměnili trenéra.

„ Jedná se o nový impuls. Trenér přišel s tím, že se musí změnit určité věci jako například taktika. Nasazení na trénincích je určitě větší, než bývalo. Všichni máme chuť začít vyhrávat a získávat body,“ dodal Majrich.

„Jsem u týmu týden. Hlavním úkolem bylo, že jsme chtěli zapracovat na obraně poté, co jsme v minulých třech zápasech dostali dost gólů. To se sice podařilo, ale zároveň to bylo i kontraproduktivní, protože jsme nedokázali skórovat,“ zhodnotil kouč Otrokovic Karel Ťopek.

K duelu se vyjádřil i kapitán Liberce Matěj Klucho. „S výsledkem určitě panuje spokojenost. Tři body a udržená nula se počítá. Celkově jsme prožili výborný víkend, kdy jsme získali pět bodů. V týdnu se připravíme na další střetnutí.“

Liberec byl navzdory výhře přestřílen. „Enormní tlak jsme asi necítili. Je to dáno tím, že Otrokovice hrají velmi pečlivě s míčkem. My jsme spíš trochu čekali, co vymyslí, a proto se dostávaly do střeleckých pozic. Jejich střely jsme ale kontrolovali,“ pochvaloval si Klucho.

„Spadl nám velký kámen ze srdce. Obavy před třetí třetinou trochu byly, ale každou třetinu jsme se zlepšovali ve hře s balónkem. Podle mě jsme si zaslouženě dokráčeli pro tři body,“ odvětil Klucho v narážce na to, že Liberec už několikrát v předchozích utkáních ztratil nadějné vedení.

„Určitě jsme spokojeni. Duel nebyl jednoduchý, soupeř hodně držel míček. Zpomaloval hru a chtěl si vytvořit jasnou šanci. Hráli jsme hodně bez balónku, což je nápor na nervy a koncentraci, aby hráči byli na postech, na kterých mají být. Zvládli jsme to ale skvěle,“ neskrýval nadšení kouč Liberce Zdeněk Skružný.

Livesport Superliga – 20. kolo

Tatran Teka Střešovice – FBC Liberec 3:4 po prodloužení (1:0, 2:1, 0:2 – 0:1)

Branky a asistence: 7. Havlas (Langer), 31. Meliš (Němeček), 33. Langer (Brautferger) – 28. Šoltys (Rozkovec), 47. Ferdan (Wiener), 55. Ferdan (Valeš), 61. Čermák (Ferdan). Rozhodčí: Valenta - Žďárský. Vyloučení: 7:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Hráno bez diváků.

Tatran Teka Střešovice: Jurco (Frühbauer) – Mühlfait, Piskáček, Jan Kolísko (C), Sládeček, Němeček – Tlapák, Kreysa, Rod – Papoušek, Sádlo, Jak. Kolísko – Langer, Havlas, Meliš – Švéda, Šindelář, Brautferger.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho (C), Kárník, Bitman, Kološ, Janeček – Kopecký, Valeš, Rozkovec – Čermák, Dlesk, Stránský – Baudisch, Ferdan, Šoltys – Kořínek, Wiener, Balatka – Salát.

Livesport Superliga – 21. kolo

FBC Liberec – HU-FA Panthers Otrokovice 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Branky a asistence: 8. Klucho (Čermák), 45. Čermák z trestného střílení. Rozhodčí: Furmánek – Šolc. Vyloučení: 1:2. Využití: 1:0. Hráno bez diváků.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Bitman, Janeček, Kárník, Klucho, Kološ – Baudisch, Čermák, Dlesk – Ferdan, Kopecký, Kořínek – Rozkovec, Salát, Stránský – Světlík, Šoltys, Valeš – Wiener.

HU-FA Panthers Otrokovice: Majrich (Kubíček) – Kladivo, Kvapil, Szweda – Červenka, Gál, Grlický – Hrabal, Hronek, Hrtús – Nehila, Petřík, Sovják – Vykopal, Zapletal.

Zdroj: Český florbal