Pořádně nabitý diář měli florbalisté Liberce o uplynulém víkendu. V pátek absolvovali cestu do Brna, kde se s tamním Hattrickem porvali o důležité body do tabulky. Z této přetahované nakonec vyšli vítězně Liberečtí, kteří vyhráli 7:2.

Už od samotného začátku bylo jasné, jakým směrem se bude duel ubírat. V 6. minutě otevřel skóre Jan Baudisch, na kterého navázal Tomáš Dlesk. Krátce po příchodu z kabin přidal Tomáš Dlesk svoji druhou trefu a Liberec vedl 3:0.

Za domácí pak snížil Jiří Juhaňák, ale snahu o obrat rychle zmrazil Jan Světlík. Po dalších gólech Lukáše Kořínka a Patrika Rozkovce měl Liberec už pětibrankový náskok. Exhibice pokračovala i nadále, když se prosadil Lukáš Lhota. Na konečných 2:7 z pohledu Brna upravil Adam Hemerka.

„My jsme po peripetiích, které nás celý týden provázely, v podstatě netrénovali. Do poslední chvíle jsme netušili, kteří hráči budou moct k zápasu odjet. Jeli jsme do Brna s velkým respektem a s touhou odehrát poctivý zápas. Povedl se nám vstup do utkání a poctivost z naší hry nezmizela celých šedesát minut a díky tomu jsme zvítězili,“ řekl po skončení duelu trenér Liberce Zdeněk Skružný.

Jeho svěřence čekal už v neděli těžší soupeř v podobě Chodova. Po bezbrankové první třetině se ujali vedení hosté zásluhou Marka Vávry. Na další gól se čekalo až do konce druhé třetiny, kdy překonal libereckého brankáře Ondřej Mikeš. Když v čase 40:13 zvýšil na 3:0 pro Chodov Marek Vávra, zdálo se, že si Pražané dokráčí pro jasnou výhru.

Opak byl ale pravdou. Hned vzápětí totiž přesně zamířil Matěj Klucho a utkání dostalo zajímavou zápletku. Tu nakonec rozluštili Ondřej Vošta a Tom Ondrušek, díky kterým odskočil Chodov do vedení 5:1. Na zvrat už Liberci nezbývaly síly ani čas, přesto gólovou tečku udělal Jan Světlík. Liberec tak prohrál s Chodovem 2:5.

„Říkali jsme si, že když zvládneme některé momenty v utkání, tak bychom mohli s Chodovem získat nějaké body. Myslím si, že naše hra nebyla špatná. Na dva góly s takovým soupeřem se prostě nedá vyhrát,“ litoval trenér Liberce Zdeněk Skružný.

V dalším kole čekají na Liberec Black Angels.

FBŠ Hummel Hattrick Brno - FBC Liberec 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)

Branky a asistence: 27. Juhaňák (Hemerka), 55. Hemerka (Ondráček) – 6. Baudisch (Dlesk), 17. Dlesk (Stránský), 22. Dlesk (Stránský), 29. Světlík (Čermák), 49. Kořínek (Dlesk), 51. Rozkovec, 54. Lhota (Světlík). Rozhodčí: Gavlas, Mikula.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho, Kárník, Bitman, Kološ – Leksa, Martínek, Rozkovec – Čermák, Dlesk, Stránský – Lhota, Baudisch, Kořínek – Balatka, Světlík.

FBC Liberec - FAT PIPE Florbal Chodov 2:5 (0:0, 0:2, 2:3)

Branky a asistence: 41. Klucho (Světlík), 49. Světlík (Kološ) – 22. M. Vávra (Maxa), 40. Mikeš (Ondrušek), 41. M. Vávra (Maxa), 42. Vošta (Doubek), 48. Ondrušek (M. Vávra). Rozhodčí: Jiří Dolanský a Vojtěch Sýkora.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho, Kárník, Bitman, Kološ – Leksa, Rozkovec, Čermák – Dlesk, Stránský, Lhota – Baudisch, Martínek, Kořínek – Balatka, Světlík.