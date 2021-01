Proti pražskému celku Severočeši hned třikrát vedli, ale hubený náskok pokaždé ztratili. Definitivní zlom utkání přišel v posledních třech minutách, kdy za stavu 5:5 skórovali hostující Jan Malič a Patrik Šebek, kteří Bohemians vystřelili výhru 7:5.

„Duel se lámal až ve třetí třetině, kdy se výsledek dvakrát pohnul na jednu nebo druhou stranu. My už jsme pak nedokázali na rozdílový gól Bohemians reagovat,“ uvedl po skončení střetnutí trenér Liberce Zdeněk Skružný.

Během zápasu jste se dostal do slovní výměny s trenérem Bohemians Jedličkou i rozhodčími. „Já se k tomuhle vůbec nechci vyjadřovat, protože bych určitě dostal pokutu. Tohle ať si vyhodnotí lidi, kteří za to zodpovídají. Ať se někdo přijde podívat na zápasy,“ nabádá liberecký kouč.

Skružný musel sáhnout ke změnám v sestavě. „Kološ onemocněl. Ráno v den utkání psal, že má nějakou chřipku. Brankáře Ponomareva jsme proti Bohemce nasadili úmyslně. Věřili jsme, že na ně bude platit, což se nakonec ukázalo. Změny jinak vyplynuly z tréninků, které jsme měli. Pětky byly poskládané dobře a odehrály slušné utkání,“ vyzdvihl Skružný své svěřence.

Liberec má před sebou v lednu náročný program. Na čem ještě bude třeba zapracovat? „Plán, který jsme si dali, jsme splnili. Trénovali jsme mezi vánočními svátky a silvestrem. Teď už budeme udržovat dobrou kondici a náladu mezi zápasy. Myslím si, že už se toho kvůli zápasovému programu moc natrénovat nedá,“ odvětil Skružný.

Liberec v dalším kole vyzve Spartu, pak se dvakrát utká s týmy ze spodní části tabulky. „Pokud tým chce pomýšlet na umístění v play-off, tak by ostatní soupeře, kteří by měli skončit pod ním, měl porážet. Nám se to zatím moc nedaří, ale věřím, že to zlomíme a v dalších třech zápasech budeme hodně bodovat,“ uzavřel Zdeněk Skružný.

Livesport Superliga – 17. kolo

Sokoli Pardubice – FBC Liberec odloženo na neurčito

Livesport Superliga – 18. kolo

FBC Liberec – FbŠ Bohemians 5:7 (1:1, 1:2, 3:4)

Branky a asistence: 10. Baudisch, 25. Stránský (Janeček), 43. Kopecký, 44. Dlesk (Balatka), 56. Stránský – 16. Zezulka (Pěnička), 32. Dobisík (Tomčo), 35. Buršík (F. Forman), 48. Šárka (Pěnička), 50. Vojtíšek (Malič), 58. Malič (F. Forman), 60. Šebek (F. Forman). Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Vyloučení: 4:1. Využití: 0:2. Hráno bez diváků.

FBC Liberec: Ponomarev (Mück) – Klucho, Kárník, Bitman, Janeček – Stránský, Kopecký, Valeš – Rozkovec, Čermák, Dlesk – Lhota, Baudisch, Ferdan – Šoltys, Martínek, Wiener – Balatka, Světlík.

FbŠ Bohemians: Michajlovič (Hyršl) – Zezulka, Šebek, Dobisík, Kuncman, Čihák, Punčochář, Krbec – Krebner, Vojtíšek, Buršík – Tomčo, Malič, Pěnička – Kawulok, Kratina, F. Forman – Růžek, Šárka.

Zdroj: Český florbal