Už od samotného začátku bylo jasné, jakým směrem se bude utkání ubírat. Střešovice hned v první minutě vstřelily dvě branky. Pak sice snížil Jan Šoltys, ale i přes snahu libereckých hráčů vyhrál Tatran pod Ještědem vysoko 10:4.

„V první minutě prohrávat 0:2 je strašidelné,“ nehledal výmluvy trenér FBC Liberec Zdeněk Skružný. Po polovině zápasu sice Radek Valeš srovnal na 4:4, ovšem Pražané si dobře rozehraný duel vzít nenechali. „Myslím si, že pátý gól v naši síti zlomil utkání. Naši stíhací jízdu, kdy jsme patnáct minut hráli skvěle, najednou utnula jedna branka. Nevím, proč pak najednou hráči přestali hrát koncentrovaně a to střetnutí se zlomilo ve prospěch soupeře,“ litoval Skružný.

Připravovali jste se na Tatran nějak speciálně? Měnili jste v průběhu hry taktiku? „Střešovice jsou velmi silné na míčku. My jsme věděli, že budeme většinou hrát bez balonku. Chtěli jsme využívat mezery v presinku soupeře a chtěli být agresivní na naší útočné polovině a tlačit se do brány. To se nám asi dařilo, ale problémy byly ve středním pásmu, kde jsme udělali jiná rozhodnutí, než jaká měla přijít. Soupeř nás pak z protiútoků trestal,“ uzavřel trenér Zdeněk Skružný.

Na další ligovou partii si musí florbalisté počkat minimálně do konce října.

Livesport Superliga - 7. kolo

FBC Liberec - Tatran Teka Střešovice 4:10 (1:4, 3:4, 0:2)

Branky a asistence: 7. Šoltys (Rozkovec), 25. Rozkovec (Wiener), 27. Světlík (Valeš), 34. Valeš (Blažek) – 1. Brautferger (Langer), 1. Meliš (Šindelář), 10. Langer (Němeček), 17. Klápa (Pánek), 36. Sládeček, 36. Havlas (Langer), 37. Sládeček (Šindelář), 38. Brautferger (Havlas), 48. Němeček, 52. Havlas (Langer). Rozhodčí: Dolanský, Sýkora. Hráno bez diváků.