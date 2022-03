„Byl to vcelku vyrovnaný zápas. Podle mě to byla velká bitva. Jasně, Mladá Boleslav nás v některých pasážích přehrávala, ale my jsem měli do samého závěru o co hrát,“ hodnotil utkání Petr Salát, kouč Liberce.

„Podle mě jsme odehráli velmi kvalitní utkání. Liberec hrál přesně tak, jak jsme čekali. Zachytal jim brankář, dobře bránili a využívali každou naší chybu. Jsem rád, že jsme celý zápas byli trpěliví a rozhodli ho v koncovce. Prostě jsme si počkali na svoje šance. O to je to cennější,“ usmíval se kouč Mladé Boleslavi Petr Novotný.

V neděli byli Severočeši ještě blíž, alespoň o remízu a prodloužení bojovali do posledních vteřin. Nepodařilo se, Mladá Boleslav vyhrála těsně 4:3.

„Podobný zápas, jako ten sobotní. Za mě to má dvě roviny. V té první je potřeba smeknout před Libercem. Jak kvalitně hraje, jak brání, jak dokáže být nebezpečný po každé naší chybě. Druhou rovinou je naše neproměňování šancí. To, co jsme zahodili, dlouho nepamatuji. Je to prostě o nás, my ty šance musíme začít proměňovat. Proto se s Libercem držíme až do koncovky. Ale to rozhodně nesnižuje libereckou kvalitu,“ pokýval hlavou Novotný.

Severočeská parta odehrála opravdu velmi kvalitní partie. Přesto je po víkendu smutná. „Hodnotí se mi to hůř, než ten sobotní duel. Bojovalo se do poslední vteřiny. Jen škoda, že jsme nedokázali vyrovnat. Nemám klukům co vytknout, předvedli opět dobrý výkon. Scházela tomu jedna, dvě branky,“ hořce pravil Petr Salát.

Celá série se tak přesouvá na sever Čech. Mladoboleslavští tuší, že na liberecké palubovce je čeká ještě více nažhavené domácí mužstvo.

„Očekáváme velké bitvy. Na konci druhého zápasu tam byly velké emoce. Liberec bude jistě na domácí palubovce a s fanoušky v zádech silnější,“ myslí si Novotný.

Podobně smýšlí i Petr Salát. „Já doufám, že na domácím hřišti náš výkon dokážeme ještě vyšroubovat. Rozhodně chceme alespoň jedno utkání vyhrát, abychom sérii ještě vrátili do Boleslavi. Super by bylo vyhrát oba zápasy,“ dodal liberecký kouč.

Třetí a čtvrtý zápas se bude hrát v Liberci v sobotu 5. března a v neděli 6. března.