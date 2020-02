V posledních dvou zápasech jste zaznamenali divoké výsledky. Porážka 3:10 ve Střešovicích, potom naopak výhra 10:3 nad Pardubicemi. Jak byste je ohodnotil?

Ty duely byly opravdu hodně odlišné. Troufnu si říct, že proti Pardubicím jsme celý zápas opanovali a zaslouženě vyhráli. Výsledek proti Střešovicím úplně neodpovídá, branku na 5:3 jsme dostali až v 52. minutě, takže reálně jsme byli dlouhou dobu ve hře o body. Nicméně Tatran nás přehrál, přestřílel a utkání jasně vyhrál.

Do konce základní části chybí jen dva zápasy, na osmé místo vám schází jediný bod. S čím do dramatického závěru jdete?

Jsme velmi odhodlaní. Už teď budeme hrát vlastně jakési předkolo. Pokud se nám to opravdu povede, bude to zasloužený postup.

Tabulka je nebývale našlapaná. Bod před vámi Vinohrady, bod za vámi Česká Lípa…

A navíc jsme při pohledu na tabulku v podstatě stejně blízko k play off i play down, což je docela rarita. Na druhou stranu to svědčí o tom, jak jsou týmy od šestého místa vyrovnané. Po pondělím večerním zápasu se tabulka vyrovnala ještě víc. Dvanáctí Black Angels jsou pozadu jen o tři body. Je to opravdu zamotané.

Kdo z těch týmů je na tom podle vás nejlépe z hlediska losu posledních dvou zápasů a momentální formy?

Moc počítat a spekulovat letos nechci. Pokaždé, když někomu fandím, vyjde to opačně, než potřebujeme (smích). Ale myslím si, že los máme příznivý k tomu, abychom svůj předsezónní cíl splnili.

Co potřebujete do posledních kol zlepšit? Co je podle vás největším nedostatkem týmu a jak na něm pracovat?

Myslím si, že teď už je pozdě něco rychle vylepšit a dostat mezi automatismy. Do Brna pojedeme pořádně naladěni v hlavě. Ta rozhoduje. Když bych měl být konkrétnější, chci abychom měli minimum výpadku v zápase a že lídři týmu zahrají na hraně svých možností. S Pardubicemi jsme si stanovili skvělý gameplan, který vycházel celý duel. Musíme hrát organizovaně do obrany a energicky do útoku.

Loni jste měli v závěru základní části poměrně neuvěřitelnou smůlu. Měli jste stejně bodů jako osmí Bohemians, ale rozhodly vzájemné zápasy. Bohemka navíc v posledním kole dokázala vstřelit vítězný gól 20 sekund před koncem. Je to ještě ve vašich hlavách? A jak moc chcete letos tenhle nezdar napravit?

Já myslím, že moc hráčů to v hlavě nemá. I já jsem na to skoro zapomněl (smích). Nicméně, když nad tím přemýšlím, tak tajně doufám, že se letos štěstíčko přikloní na naši stranu. Víte, pokud bychom se do play-off dostali, tak si nás stejně asi vybere Mladá Boleslav. Opravdu hvězdný tým. Dost možná bychom vypadli dost brzy. Ale i přesto by to byl úspěch. Byla by to ukázka, že jdeme správným směrem.

V posledním utkání jste zaznamenal tři asistence, opět jste nejproduktivnějším hráčem týmu. Jak zvládáte roli lídra, jak jste spokojen se svým příspěvkem?

V letní přípravě jsem měl delší pauzu kvůli zranění. I proto byl z mého pohledu start sezony dost nepovedený. Hrát a být lídr bylo docela obtížné vzhledem k tomu, že hodně hráčů očekává mnoho bodů a rozhodující branky v každém zápase. Osobně jsem rád, že jsem tohle období úspěšně překonal a můžu být týmu více prospěšný.

