Minulý ročník předčasně ukončil koronavirus a jisté je, že i nadcházející rok bude ovlivněn nemocí COVID-19. Přesto o víkendu startuje nová sezona s názvem Livesport Superliga. Český florbal a společnost Livesport spolu uzavřely partnerství, které bude trvat pět let.

„Vzájemnou spolupráci jsme vyjednávali celkem dlouho, navíc do toho zasáhla koronavirová pandemie. O to jsem radši, že jsme se dohodli v této pro celý sport náročně době. Výjimečný je fakt, že hned první fázi spolupráce jsme uzavřeli na pět let. I finančním objemem jde o jednu z největších florbalových partnerských smluv. Livesport nás během smlouvy podpoří v řádech desítek miliónů korun,“ uvedl pro web Českého florbalu prezident Filip Šuman.

Spolu s názvem se mění i logo soutěže, které respektuje základní identitu Českého florbalu a současně i červenou barvu partnera.

Liberečtí florbalisté začnou pouť letošním ročníkem domácím zápasem proti Ostravě. Startují tak se stejným soupeřem jako vloni.

Svěřenci trenéra Zdeňka Skružného se mohou spolehnout na ustálený kádr. Mužstvo výrazněji neoslabilo, naopak spíše posílilo. O základní sestavu se budou prát také junioři Wiener a Stránský, kteří si o šanci řekli v přípravném období.

Co by mohlo hrát Liberci do karet? Šíře kádru, pohoda v zákulisí a získané sebevědomí postupem ze základní skupiny Poháru Českého florbalu.

Duel FBC Liberec – FBC ČPP Ostrava je na programu v neděli 13. září od 18 hodin ve sportovní hale Dukla Liberec. Vstupné je 40 korun.

Permanentní vstupenky budou v prodeji při vstupu do haly. V rámci hygienických opatření je nutné dodržovat několik pravidel: všichni diváci musí mít roušku, měli by v hledišti mít rozestupy mezi sebou a v hale bude připravená dezinfekce na čištění rukou.