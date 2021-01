V sobotu 9. ledna se od 15 hodin představí na Spartě a o den později hostí od 16 hodin Královské Vinohrady. Liberci se poslední dva zápasy výsledkově nepovedly, když prohrál s Black Angels 4:7 a s Bohemians 5:7.

„Duel se lámal až ve třetí třetině, kdy se výsledek dvakrát pohnul na jednu nebo druhou stranu. My už jsme pak nedokázali na rozdílový gól Bohemians reagovat,“ řekl Skružný.

V tabulce patří Severočechům deváté místo se ziskem 14 bodů. Sparta je momentálně sedmá s 21 body a Královské Vinohrady jsou poslední se sedmi body.

Liberečtí by tak minimálně proti Sokolu měli vyhrát. Na osmé Black Angels ztrácí pět bodů, ovšem oproti Pražanům mají o dvě utkání odehráno méně.

„Pokud tým chce pomýšlet na umístění v play-off, tak by ostatní soupeře, kteří by měli skončit pod ním, měl porážet. Nám se to zatím moc nedaří, ale věřím, že to zlomíme a v dalších třech zápasech budeme hodně bodovat,“ věří kouč Skružný.