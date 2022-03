Klub FBC Liberec se snaží každý rok vymyslet formu dobročinné podpory. Pro tento rok mužský elitní tým si vybrat nadaci Úsměv pro nejen pro Kryštofa, která má velmi silné pouto právě se Severočeským klubem. Celý A-tým se jednomyslně dohodl před sezonou na této akci. „Jsme hrdí na to, že jsme v kabině vybrali tuto částku. Jsou to peníze na dobrou věc a to má vždycky smysl. Za nadací stojí silný příběh a silní lidé. Tento pocit se násobí tím, že Kryštof byl jedním z nás," řekl k finanční pomoci kapitán libereckého mužského týmu Jan Baudisch.