Přestože šel Liberec v šesté minutě do vedení, začátek utkání se hlavnímu trenérovi nelíbil. "Do utkání jsme nevstoupili pravou nohou. Ačkoliv jsme skórovali jako první, tak se začátkem nejsme spokojení. Soupeř nám hrozil hráči a situacemi, o kterých jsme věděli a nepohlídali si je. Jen díky jejich špatné efektivitě a skvělému výkonu našeho brankáře jsme měli šanci jít do vedení. Poté jsme se uklidnili a hráli poměrně vyspělou hru," hodnotil úvod zápasu Matěj Klucho.