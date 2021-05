Libereckým florbalistům se v letošní sezoně opět nepovedlo postoupit do play-off a ročník tak pro ně skončil posledním zápasem základní části.

Florbalisté Liberce před zápasem Livesport Superligy. | Foto: FBC Liberec

Vzhledem k tomu, že další sezona by měla začít v září, mají před sebou svěřenci trenéra Zdeňka Skružného čtyři měsíce přípravy. Kádr zatím neprošel téměř žádnými změnami. Do kolonky odchodů se zapsali odchovanci Tomáš Leksa a Lukáš Kořínek. Nejisté je i pokračování brankáře Ivana Ponomareva, který byl v Liberci na hostování. Do přípravy naopak naskočili odchovanci Matěj Ševčík a Filip Smutný.