„I když už jsme věděli, že nepostoupíme do play-off a měli jsme jisté deváté místo, tak jsme šli do utkání s tím, že chceme urvat druhý nejlepší výsledek v počtu získaných bodů pro Liberec. Nastoupili jsme s nasazením a vyšlo to,“ pravil spokojeně nejlepší hráč duelu ze strany Severočechů Martin Čermák.

„Byl to poslední zápas a víme, že budeme mít dlouhou pauzu, takže jsme si chtěli střetnutí užít a šli jsme do něj s pohodou,“ dodal Čermák.

„Bylo to takové pouťové tempo, které připomínalo letní přátelák. My jsme si ale řekli, že poslední zápasy jsou důležité a chceme je vyhrát, abychom si ta vítězství pamatovali celý půlrok, než začne další příprava. Jsem rád, že jsme obě partie zvládli,“ řekl trenér Liberce Zdeněk Skružný.

„Výsledkově a postavením v tabulce jsme nespokojeni, protože jsme chtěli do play-ff, bylo to naším jednoznačným cílem. Nakonec nám postup o kousek utekl stejně jako loni a předloni. Byla tam ale spousta pozitivních momentů. Například čtyři junioři, kteří pravidelně hrají, hodně nastřílených branek, dobrá útočná hra. Myslím si, že herně jsme se zase trochu posunuli a doufám, že to zužitkujeme v dalším ročníku,“ věří Skružný.

„I přesto, že jsme si říkali, že jdeme do zápasu s tím, že jej chceme vyhrát, tak jsme do něj nevstoupili dobře. Možná, že jsme podlehli dojmu, že už o nic nejde. Liberec byl lepší v rychlosti celé hry . My jsme byli pomalí a prohrávali jsme souboje. Hráli jsme špatně,“ zhodnotil kouč Královských Vinohrad David Bouša.

Sokol bude hrát play-down. „Musíme zlepšit hodně věcí. Play-down je zase jiná soutěž. Zápas s Libercem musíme vymazat z našich hlav a připravit se dobře na soupeře v play-down,“ nabádá trenér Bouša.

Liberec tak obsadil konečné 9. místo se ziskem 36 bodů. Pouhý bod ztratil na osmé Black Angels. Svěřencům trenéra Zdeňka Skružného tak skončila sezona.

LIVESPORT SUPERLIGA

TJ Sokol Královské Vinohrady – FBC Liberec 4:11 (1:3, 3:3, 0:5)



Branky a nahrávky: 10. Fiala (Z. Stuchlík), 27. Strachota (Skřivánek), 28. Hartman (Skřivánek), 31. Z. Stuchlík (Bína) – 8. Salát (Kárník), 14. Čermák (Stránský), 19. Šoltys (Rozkovec), 23. Stránský (Wiener), 24. Ferdan (Kopecký), 26. Kopecký (Ferdan), 43. Valeš (Čermák), 45. Čermák (Valeš), 48. Ferdan, 55. Stránský (Wiener), 58. Dlesk (Kopecký).

FBC Liberec: Mück (Chlad) – Klucho, Kárník, Bitman, Kološ, Janeček – Kopecký, Valeš, Salát – Rozkovec, Čermák, Dlesk – Stránský, Baudisch, Ferdan – Šoltys, Kořínek, Wiener – Světlík.