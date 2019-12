Do utkání s Vítkovicemi vstoupili lépe Liberečtí. Jakub Kopecký sice neproměnil nařízené trestné střílení, ovšem zaváhání domácích ve středu hřiště vzápětí potrestal Lukáš Kořínek. Poté předvedl důraz na brankovišti Jan Baudisch a Liberec vedl 2:0. Výhodu trestného střílení pak dostaly také Vítkovice, ale Lukáš Hájek rovněž neuspěl.

VÍTKOVICKÁ PALBA

Po přestávce nastartovaly Vítkovice svoji palbu. Liberci nastřílely v průběhu druhého dějství hned osm branek a rázem se radovaly z vedení 8:2.

Hostitele trochu přibrzdil v jejich krasojízdě Patrik Rozkovec, který pár sekund před odchodem do kabin snížil na 8:3 z pohledu Vítkovic.

Přestřelka pokračovala také v poslední části, liberecký Radek Valeš opět o něco zmenšil hostující ztrátu, ale Tempish dokázal znovu utéct až do stavu 12:4.

Svěřenci trenéra Zdeňka Skružného ale nesložili zbraně a Radek Valeš dvěma brankami spolu s Janem Baudischem zredukoval skóre na 12:7. Poslední slovo však měly Vítkovice, Lukáš Hájek završil na konečných 13:7.

„V první třetině jsme nepředvedli nic, ve druhé bylo z naší strany vše super, třetí už se pouze dohrávala. Třináct vstřelených gólů je v pořádku, sedm obdržených už tolik ne, ale hrajeme otevřeně a soupeř si našel pozice k zakončení. Jsem rád, že se nám dostává hodně kluků do formy,“ pronesl trenér Vítkovic Pavel Brus.

„Škoda výpadku, mohli jsme se prát s předvedenou hrou až do konce. Na neděli máme čistou hlavu a těšíme se na derby! Dík soupeři, rozhodčím i místním divákům,“ řekl po závěrečné siréně asistent trenéra Liberce Filip Hanžl.

Superliga florbalu – 15. kolo

1. SC TEMPISH Vítkovice – FBC Liberec 13:7 (0:2, 8:1, 5:4)

Branky a asistence: 21. Bräuer (Gattnar), 23. Hrubý (Firda), 24. Hatala (Kuczera), 25. Rýpar (Hrubý), 26. Kuczera (Řezanina), 31. Besta (Sladký), 32. Hrubý (Herblich), 37. Rýpar (Hatala), 45. Jurdzin (Šebesta), 46. Bräuer (Gattnar), 46. Hájek (Kuczera), 50. Rýpar (Řezanina), 58. Hájek (Řezanina) – 7. Kořínek (Böhm), 12. Baudisch (Lhota), 40. Rozkovec (Kološ), 41. Valeš, 54. Valeš (Klucho), 55. Baudisch (Kopecký), 57. Valeš (Klucho). Rozhodčí: Gavlas – Mikula. Vyloučení: 1:0. Bez využití. Diváci: 180.



FBC Liberec: Janota (Král) – Klucho, Kárník, Bitman, Kološ, D. Böhm – Kopecký, Valeš, Leksa, Rozkovec, Čermák, Lhota, L. Böhm, Baudisch. Ferdan, Šoltys, Kořínek, Kroupa, Světlík. Trenér: Skružný.

SEVEROČESKÉ DERBY

Tradičně divácky atraktivní severočeské derby mezi Libercem a Českou Lípou se odehrálo v rámci 16. kola Superligy florbalu pod Ještědem. Po vyrovnaném průběhu se nakonec z vítězství raduje Liberec, který pokořil Českou Lípu 7:5.

Na první gól se čekalo až do sedmé minuty, kdy se prosadil liberecký Jan Šoltys. Vzápětí překonal českolipského brankáře Dvořáka také Kárník, ovšem kvůli předchozímu faulu rozhodčí gól neuznali.

V čase 13:31 se trefil hostující Daniel Štěrba a začínalo se znovu. Žádný další gól už v prvním dějství nepadl, a tak se šlo do kabin za nerozhodnutého stavu.

V polovině střetnutí se nechal vyloučit českolipský Spilka a nabídnutou početní převahu zužitkoval Radek Valeš. Další přesilovku už Liberec nevyužil a Lípa po návratu z kabin trestala. Nejprve srovnal Lukáš Mlejnek a Daniel Štěrba svým druhým zářezem překlopil misky vah na stranu České Lípy.

DRAMATICKÝ FINIŠ

Z vedení se však hosté neradovali ani minutu, načež znovu vyrovnal Prokop Ferdan. Ten samý hráč zajistil hostitelům náskok, ovšem Jaromír Ekl vzápětí upravil skóre na 4:4. Následně se zrodil asi nejdůležitější moment celého utkání. Českolipští šli po vyloučení Novotného do čtyř a přesilovou hru zakončil přesně Radek Valeš.

LIBEREC HLADOVĚJŠÍ PO GÓLECH

Když se pak prosadil i Jan Baudisch, vykročil Liberec za vítězstvím. S tím ale nesouhlasil Radek Krajcigr, jenž vrátil Lípu zpět do zápasu. Definitivní pojistku na tři body pro Liberec přidal Prokop Ferdan. Ačkoliv do závěrečné sirény zbývalo sedm minut, nic dalšího se už nestalo.

Liberec tak zdolal v severočeském derby Českou Lípu 7:5.

„Tento zápas vyhrál tým, který byl víc hladový po gólu. Když jsme se dostali do gólové šance, tak jsme to nedali, a to je důvod, proč Liberec má tři body a my nic,“ konstatovala trenérka České Lípy Lenka Bartošová.

Superliga florbalu – 16. kolo

FBC Liberec – FBC 4CLEAN Česká Lípa 7:5 (1:1, 1:0, 5:4)

Branky a asistence: 7. Šoltys (Kroupa), 32. Valeš (Kološ), 47. Ferdan (Baudisch), 49. Ferdan (Kopecký), 50. Valeš, 52. Baudsich (Kopecký), 53. Ferdan (Kopecký) – 14. Štěrba (Tichý), 45. Mlejnek (Vlček), 47. Štěrba (Tichý), 49. Ekl (Jirsa), 53. Krajcigr (Tichý). Rozhodčí: Pangerl – Šedivý. Vyloučení: 0:4. Využití: 2:0. Diváci: 455.

FBC Liberec: Vaníček (Janota) – Klucho, Kárník, Bitman, Kološ, D. Böhm – Kopecký, Valeš, Leksa, Rozkovec, Čermák, Lhota, Baudisch, Ferdan, Šoltys, Kořínek, Kroupa, Světlík. Trenér: Skružný.