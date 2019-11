Svěřenci trenéra Zdeňka Skružného začali svůj úkol plnit od osmé minuty, kdy se prosadil Patrik Rozkovec. Ještě veseleji bylo pod Ještědem po trefě Adama Balatky. Liberec pak dlouho držel dvoubrankové vedení, ale v poslední minutě první třetiny se nechali vyloučit domácí Kroupa s Balatkou a nabídnutou početní převahu pět na tři využil čtyři vteřiny před sirénou Milan Meliš.

Hned po přestávce vyrovnal Jonáš Kreysa, ovšem Radek Valeš dostal svůj tým opět do náskoku. O ten hostitelé znovu přišli, protože přesnou mušku měl Josef Novák. Ve zbytku druhé dvacetiminutovky se prosadili už jen Liberečtí, Patrik Rozkovec a Jakub Kopecký zvýšili na 5:3.

Když v čase 46:41 upravil Radek Valeš na 6:3, zdálo se, že Liberec kráčí k pohodlné výhře. Jenže chyba lávky. Tatran se totiž v rozmezí 49. až 52. minuty prosadil hned třikrát a opět bylo srovnáno. Tentokrát 6:6.

ÚSPĚŠNÉ ZVLÁDNUTÉ PRODLOUŽENÍ

Liberec se ale hrozícího obratu nezalekl a Martin Čermák s Janem Baudischem znovu dodali klid na florbalky domácích hráčů. Pražané však nehodili flintu do žita a po zásazích Filipa Langera a Milana Meliše poslali duel do prodloužení.

Už se zdálo, že diváci budou svědky samostatných nájezdů, jenomže tři vteřiny před koncem nastaveného času vystřelil Radek Valeš a Liberec mohl slavit zisk bodu navíc.

Hrdinou zápasu byl právě Radek Valeš, který zaznamenal sedm bodů za tři góly a čtyři asistence. „Hráči odmakali zápas naplno a dokázali se třikrát vrátit do zápasu, to mohu ocenit. V ostatní prvcích hry jsme ovšem předvedli snad všechny chyby, které si dlouhodobě ukazujeme. To je pro mě smutné zjištění. Děkujeme soupeři a divákům za zápas,“ řekl trenér Střešovic Milan Fridrich.

„Vlastním úsilím vybojováno. Soupeři díky za zápas,“ shrnul lakonicky asistent trenéra Liberce Filip Hanžl.

DALŠÍ VÝHRA V OSTRAVĚ

Úspěšný víkend za sebou mají florbalisté Liberce. V pátek nejprve zdolali v prodloužení Tatran Střešovice a v neděli si odvezli všechny body po výhře 7:3 v Ostravě. Liberec se v tabulce posunul na jedenácté místo, kde má momentálně třináct bodů.

Povzbuzeni vydřenou výhrou nad nejúspěšnějším týmem florbalové extraligy vstoupili Liberečtí do duelu proti Ostravě a už ve 4. minutě otevřel skóre Tomáš Matušů.

Poté předvedli dobrou souhru Klucho se zakončujícím Patrikem Rozkovcem a Severočeši vedli rázem 2:0. Následně měli hosté k dispozici přesilovku pět na tři, kterou využil Jakub Kopecký. Domácí byli otřeseni libereckým nástupem, ale ještě před odchodem do šaten se dostali zpátky do zápasu. V poslední minutě první třetiny snížil Matyáš Šindler.

Svěřenci trenéra Zdeňka Skružného se ale možného nádechu a obratu z ostravské strany nezalekli a v čase 26:07 přesně zamířil Prokop Ferdan.

ZÁPAS POD KONTROLOU

Když ve 37. minutě zvýšil na 5:1 pro Liberec Radek Valeš, zdálo se, že si mužstvo zpod Ještědu pohodlně kráčí pro tři body. Ostrava ale nehodila flintu do žita a Michal Sládek dvěma brankami zredukoval liberecký náskok na dva góly. Víc už toho ale hostitelé nepředvedli a Jakub Kopecký s Prokopem Ferdanem upravili konečné skóre na 7:3 pro Liberec.

„Těžko se mi hodnotí toto utkání. Prohráli jsme ho už na začátku v hlavách, v pohybu, ve hře na míčku. Zápas o šest bodů jsme absolutně nezvládli, nejvíce mě mrzí nedisciplinovanost klíčových hráčů, kteří se budou muset nad sebou zamyslet. Ve druhé části utkání rozhodla naše impotence při hře v početní převaze. Liberec nejsou Pardubice a zkušeně si pohlídali třetí třetinu. Děkuji soupeři, divákům a rozhodčím,“ řekl trenér Ostravy Tomáš Svačinka.

„Zápas pod naší kontrolou, kromě závěrečné fáze. Tlak soupeře jsme ale zvládli na jedničku a odjíždíme spokojeni,“ uvedl asistent trenéra Liberce Filip Hanžl.

Další střetnutí čeká na Liberec ve Vítkovicích.