Po první třetině nic nenasvědčovalo tomu, že by si snad Liberec měl odvézt nějaký bod. Panteři totiž vedli 4:0 a zdálo se, že si zápas bez problémů pohlídají. Jenomže ve druhé části začali hosté dotahovat a nadechovali se k obratu v utkání. V závěrečné periodě srovnali na 5:5 a v následném prodloužení vystřelil Severočechům bod navíc Tomáš Dlesk. Liberec tak vyhrál v Otrokovicích 6:5 v prodloužení.

„My jsme trénovali v době, kdy se do tělocvičny ještě nesmělo. Hráči plnili nějaké individuální programy. Trénovali většinou po dvojicích. My jsme měli kontrolu, protože vyplňovali tréninkový deník. V momentě, kdy jsme už mohli do haly, tak se začalo naplno trénovat. Prvních deset dní jsme měli intenzivních, protože jsme trénovali skoro každý den. Pak se tréninky rozvolnily a vše směřovalo k restartu soutěže,“ řekl trenér FBC Liberec Zdeněk Skružný.

Jak se hrálo před prázdnou halou? „V Otrokovicích je to škoda, protože tady když je plná hala, tak je bouřlivé publikum. Atmosféra je tady vždycky úžasná. Doufám, že jiné týmy budou mít větší štěstí v tom, že budou moci hrát před diváky. Věřím, že snad do konce soutěže nějací diváci na florbal budou moct chodit,“ přeje si Skružný.

Liberec nezačal v Otrokovicích vůbec dobře. Potom ale předvedl famózní obrat. „Já si myslím, že prvních dvanáct minut jsme hráli dobře. Vytvořili jsme si tam asi čtyři příležitosti, ale po naší hrubé chybě dal soupeř gól z brejku. A hned následovaly tři další rychlé góly. My jsme si ale řekli, že si věříme a že zkusíme trpělivou hrou nepříznivý stav otočit. Asi rozhodlo to, že jsme hráli daleko víc na míčku než Otrokovice a že jsme se dokázali tlačit do brankových příležitostí. Nakonec jsme zvládli utkání otočit,“ uzavřel kouč Zdeněk Skružný.

Michal Kvapil, trenér Otrokovic, se vyjádřil k duelu následovně: „Hrálo se nám relativně dobře, protože už jsme chtěli konečně hrát. Bez diváků a emocí to ale není ono. My hrajeme pro lidi, kteří nám v hale chybí. Obzvlášť u nás v Otrokovicích jsou fanoušci pro nás šestým hráčem a dodávají nám obrovskou sílu.“

Panteři začali nadějně, ale dobře rozehraný zápas ztratili v prodloužení. „Kdyby tady byli diváci, tak nás poženou dál. První třetina byla z naší strany super. Pak jsme se asi nabažili toho, že vedeme 4:0 a asi jsme si mysleli, že se nemůže nic stát. Nakonec jsme měli strach o výsledek. To je přesně věc, která nás svazuje. My musíme jít dál a brát každé utkání, které nás čeká, jako play-off,“ nabádá trenér Kvapil.

LIVESPORT SUPERLIGA

Otrokovice – Liberec 5:6 v prodl. (4:0, 1:3, 0:2 – 0:1)

Branky a asistence: 14. Nehila (Michal Nagy), 14. Gál (Medek), 16. Michal Nagy, 17. Vykopal (Koláčný), 39. Grlický (Gál) – 25. Ferdan (Valeš), 35. Janeček (Ferdan), 40. Rozkovec (Kopecký), 45. Kopecký (Kološ), 48. Světlík (Kopecký), 65. Dlesk (Valeš). Rozhodčí: Sojka K., Sojka T. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Hráno bez diváků.

FBC Liberec: Mück (Ponomarev) – Klucho, Bitman, Kološ, Janeček – Kopecký, Valeš, Rozkovec – Dlesk, Baudisch, Ferdan – Šoltys, Martínek, Wiener – Balatka, Blažek, Světlík – Emlar. Trenér: Skružný.